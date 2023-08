Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Grüne: "Es hat schon mal mehr Spaß gemacht, Kommunalpolitik zu machen"

Plus Vor drei Jahren sind die Grünen im Kreis Augsburg zweitgrößte Fraktion geworden - und bleiben die Opposition. Im Interview ziehen die Kreistagsmitglieder Bilanz.

Von Jana Tallevi

Frau Daßler, Sie sind Vorsitzende der zweitgrößten Fraktion im Kreistag des Landkreises Augsburg. Was war das für ein Gefühl am Wahlabend?



Silvia Daßler: Das war schon sehr seltsam, denn gefühlt am selben Abend begann der erste Corona-Lockdown. Schnell waren keine gemeinsamen Sitzungen mehr möglich. Dabei wäre das für uns besonders wichtig gewesen. Denn unsere Fraktion war gewaltig gewachsen auf zwölf Mitglieder. Acht davon waren ganz neu im Kreistag und wir mussten uns erst mal zusammenfinden.

Dazu haben Sie weiterhin in der Opposition Gelegenheit.



Daßler: Tatsächlich hat die CSU weiter auf den gewohnten und durch seine Größe auch schwächeren Partner SPD statt auf uns gesetzt. Dass wir keinen Stellvertreterposten für den Landrat haben, mag noch zu verschmerzen sein. Aber in einem uns besonders wichtigem Gremium, der Wohnungsbaugesellschaft (WBL) sind wir nicht unserer Größe entsprechend vertreten. Da sind im Aufsichtsrat mit dem Landrat sechs Mitglieder der CSU und ein Kreisrat der SPD. Das hat uns gewurmt. Denn unsere Fraktion ist die einzige, die das Thema öffentlicher Wohnungsbau immer wieder angesprochen hat.

