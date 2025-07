Ausstellung in Oberschönenfeld: Täuschend echt oder echt getäuscht?

„Hallo Cora. Was ist dein Lieblingsstück der Ausstellung?“, fragt der Kurator des Museums, Florian Dörschel über ein Mikrofon. Die Antwort kommt von einer an die Wand projizierten Frau. Diese Person ist jedoch nicht echt. Es handelt sich um eine künstliche Intelligenz namens Cora. „Der Schrei“, ist schließlich ihre Antwort. Dabei ist das bekannte Werk von Edvard Munch im Museum Oberschöneberg überhaupt nicht zu sehen. „Ich hoffe, dass Cora durch die Benutzung in unserer Ausstellung lernt und dann auch passende Antworten geben kann“, meint Dörschel. Was ist echt? Was ist gefälscht? Und was ist irgendwas dazwischen? Um diese Fragen dreht sich die aktuelle Ausstellung in Oberschönenfeld.

