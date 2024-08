Sonnenbad für jeden Geschmack

Beim Sonnenbaden an See oder Strand gibt es verschiedene Typen: Während sich die einen nahezu hüllenlos stundenlang braun brutzeln lassen, suchen andere verzweifelt ein Stück Schatten unter einem Baum oder Schirm. Die meisten Menschen mit heller Haut fürchten den Sonnenbrand, wenn nicht gar einen juckenden Ausschlag. Dann gibt es noch die gesundheitsbewussten Sonnenanbeter, die die mahnende Stimme des Hautarztes im Ohr haben: Schützen Sie sich vor der UV-Strahlung, um Hautkrebs zu verhindern. Also immer schön feste eincremen!

Beim Sonnen geht es auch um das Vitamin D

Doch war da nicht beim Thema Sonnenbaden etwas anderes? Ja genau, der viel beschworene Vitamin-D-Mangel in Ländern wie Deutschland mit unbeständigen Sommern. Am häufigsten entsteht der Mangel, weil die Haut zu wenig Sonne bekommt und der Körper nicht genug Vitamin D bildet. Also doch ab in die Sonne und brutzeln? Die Verwirrung ist komplett. Doch das Bundesamt für Gesundheit hilft weiter: Im Sommer reichen demnach für Menschen mit heller Haut zehn Minuten Sonne am Vor- oder Nachmittag, Menschen mit dunkler Haut dürften 20 bis 60 Minuten. Wie so oft im Leben kommt es offensichtlich auf das richtige Timing an.