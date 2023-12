Sophia Beckert ist die Beste ihres Berufs im ganzen Land

Die 21-jährige Sophia Beckert hat Kauffrau für Marketingkommunikation bei Eduard Lutz Schrauben – Werkzeuge in Gersthofen erlernt. Was ihren Erfolg ausmacht.

Sophia Beckert aus Glött (Landkreis Dillingen) gehört zu den besten Auszubildenden Bayerns und ist mit ihrer hervorragenden Leistung die Einzige im Landkreis Augsburg. Die 21-Jährige hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation mit 95,5 Punkten als Landesbeste abgeschlossen. Jens Walter, Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben für den Wirtschaftsraum Augsburg, gratulierte der erfolgreichen Absolventin und dem Ausbildungsbetrieb bei einem Firmenbesuch. Sophia Beckert hat ihre Ausbildung bei Eduard Lutz Schrauben – Werkzeuge GmbH in Gersthofen absolviert.

Sophia Beckert, die nach der Realschule und dem Abitur mit Übergangsklasse über ihren Vater zum Familienunternehmen kam, zeigt auf beeindruckende Weise, wie eine erfolgreiche Karriere in der Region gestaltet werden kann. „Ich habe mich von Anfang an sehr wohl- und wertgeschätzt gefühlt und konnte alle theoretischen Lerninhalte sofort in der Unternehmenspraxis anwenden. So bekam ich sehr schnell einen direkten Bezug zum vermittelten Lernstoff“, beschreibt Sophia Beckert die Vorteile der dualen Berufsausbildung. Nach ihrem erfolgreichen Abschluss als Landesbeste setzt sie ihre Ausbildung seit Oktober berufsbegleitend mit einem dualen Studium im Bereich Marketing und digitale Medien fort.

Ehrung für Kauffrau für Marketingkommunikation aus Landkreis Dillingen

Geschäftsführer Markus Lutz und Ausbildungsleiter Andreas Bayer loben das vorbildliche Engagement von Sophia Beckert: „Sie hat eine schnelle Auffassungsgabe und zeigte von Anfang an großes Interesse und Neugier an allen unternehmensrelevanten Inhalten. So konnten wir sie bereits nach relativ kurzer Einarbeitungszeit in unsere betrieblichen Abläufe einsetzen, was für unser gesamtes Lutz-Team ein echter Mehrwert und Gewinn war. Ihr großes Potenzial, sich beständig weiterzuentwickeln und weiterzubilden, unterstützen wir daher sehr gern mit dem dualen Studium und hat sich bereits mit der Auszeichnung zur Landesbesten in Bayern bestätigt.“

Bundes- und Landesbeste Azubis 2023 Bei der Übergabe der Urkunde (von links): IHK Regionalgeschäftsführer Jens Walter, Sophia Beckert (Landesbeste Azubi zur Kauffrau für Marketingkommunikation), Ausbildungsleiter Andreas Bayer und Geschäftsführer Markus Lutz bei der Firma Eduard Lutz Schrauben - Werkzeuge in Gersthofen. Foto: Peter Fastl

Das Unternehmen Eduard Lutz Schrauben – Werkzeuge GmbH in Gersthofen kann bereits auf eine 77-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Das von Geschäftsführer Markus Lutz in dritten Generation geführte Familienunternehmen bietet als spezialisierter Fachhandel seinen 12.000 Kunden an fünf Standorten mit 240 Mitarbeitenden 1,5 Millionen Artikel. Seit Jahrzehnten bildet das Unternehmen seinen Nachwuchs selbst aus. „Mit einer Ausbildungsquote von 20 Prozent spielt die Ausbildung bei uns eine zentrale Rolle für die Fachkräftegewinnung. Aktuell haben wir 40 Auszubildende, die größtenteils im Betrieb verbleiben“, betont Geschäftsführer Markus Lutz die nachhaltige und langjährige Ausbildungs- und Personalstrategie des Unternehmens.

Bayerisch-Schwaben stellt 17 Landesbeste

Insgesamt wurden in diesem Jahr bayernweit 119 Landesbeste und 34 Bundesbeste in IHK-Berufen ausgezeichnet. Aus Bayerisch-Schwaben stammen 17 der Landesbesten und vier der Bundesbesten. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. Sophia Beckert gehört mit 95,5 Punkten zu den Landesbesten in ihrem Ausbildungsberuf als Kauffrau für Marketingkommunikation und ist mit diesem hervorragenden Ergebnis die einzige Landesbeste im Landkreis Augsburg.

Lesen Sie dazu auch

IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter würdigte bei seinem Besuch das Engagement um die duale Ausbildung. „Die Qualität der beruflichen Bildung im Landkreis Augsburg ist sehr hoch. Das zeigt die herausragende Leistung von Sophia Beckert und der vielen anderen Auszubildenden ganz deutlich“, so Walter. „Das ist auch ein Verdienst unserer schwabenweit mehr als 4.500 Ausbildungsbetriebe, die junge Menschen in hervorragender Weise qualifizieren und sich damit gegen den Fachkräftemangel stemmen.“ Insgesamt gab es in diesem Jahr rund 8.600 Absolventen in Bayerisch-Schwaben. Im Landkreis Augsburg bilden 550 IHK-Mitgliedsunternehmen 2.000 junge Menschen aus. In diesem Jahr hat sich die Zahl der abgeschlossenen Neuverträge in einem IHK-Ausbildungsberuf im Vorjahresvergleich um 7,7 Prozent auf insgesamt 871 erhöht. (AZ)