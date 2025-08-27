Umbau Nogent-Park: Naturschützer bleiben kritisch

Der Bund Naturschutz schaltet sich erneut in die Debatte über die Umgestaltung des Nogent-Parks Gersthofen ein. Wie berichtet, spricht sich die Ortsgruppe Gersthofen für eine „behutsame Sanierung“ aus. Diese Haltung wird in einer von der Vorsitzenden Katjana Brucoli unterzeichneten neuen Stellungnahme bekräftigt.

Der BN bezieht sich dabei auf eine von der Stadt Gersthofen initiierte Begehung des Nogent-Parks für Vertreter des Jugendbeirats, des Seniorenbeirats und des Nogent-Vereins mit Landschaftsarchitekt Franz-Josef Eger, um ihnen die aktuellen Pläne für die Neugestaltung des Parks vorzustellen. Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz moniert, dass sie mehrmals wegen einer Begehung mit der Stadt und dem Planer angefragt habe, aber nicht eingeladen worden sei. Der BN bestätigt allerdings, dass die Mitglieder eine Begehung mit Jürgen Heichel vom Tiefbauamt der Stadt Gersthofen hatten. Diese sei „sehr ausführlich und informativ“ gewesen. Jedoch sei es bei diesem Anlass nicht möglich gewesen, Antworten auf Rückfragen zu bekommen, die nur der Planer hätte beantworten können. Der Bund Naturschutz hätte beispielsweise gerne vom Planer erfahren, wie er die neuen Wege so konzipieren will, dass die an der Bodenoberfläche verlaufenden Baumwurzeln nicht geschädigt werden.

Ein Hauptkritikpunkt für den BN bleibt die Zahl der zu fällenden Bäume: Die Ortsgruppe des BN sieht laut der Mitteilung die Notwendigkeit, im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht einige wenige geschädigte Bäume zu fällen. Es stelle sich jedoch die Frage, inwieweit es zu verantworten sei, für die Neuanlage von Wegen Bäume zu fällen, die noch gesund und vital seien. Es werde durch den Klimawandel bedingt ohnehin mehr und mehr Bäume geben, die krankheitsbedingt gefällt werden müssen. Deshalb solle man gesunde Bäume „nicht dem Zwang der Wegeplanung opfern“.

Wo ist der beste Platz für die Bärengruppe im Nogent-Park?

Dass die Bärenfiguren auch bei der neuen Parkgestaltung eine Rolle spielen sollen, begrüßt die Ortsgruppe. Allerdings sollten sie weiterhin den zu renovierenden Brunnen schmücken. Auf die geplante Vernebelungsanlage unter Bäumen sollte an dieser Stelle verzichtet werden. Diese passe besser zur versiegelten Fläche des Rathausplatzes.

Wie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Begehung mit Franz-Josef Eger erläutert wurde, soll die Park-Beleuchtung mit Bewegungsmeldern gesteuert mittels energieeffizienten LEDs erfolgen. Dies begrüßt die BN-Ortsgruppe sehr. Davon sei in den ersten beiden Planungen noch nicht die Rede gewesen. Wichtig sei zudem, dass eine insektenfreundliche Lösung mit Leuchtmitteln mit vielen rotwelligen Anteilen zum Einsatz kommt. Die Lampen sollten zudem möglichst niedrig angebracht sein und eine gute Richtcharakteristik haben – also nur dort Licht spenden, wo es auch benötigt wird. (AZ)