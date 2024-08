In der Sound-Factory treffen sich Feiernde aus aller Welt

Feierlaunige Russinnen stoßen freundschaftlich mit Ukrainern an, Serben sind mit Kosovo-Albanern in fröhliche Gesprächsrunden vertieft. Und Schwaben finden ganz spontan neue Freunde, die eigens von Nürnberg, Ulm oder München nach Gersthofen angereist sind – allesamt Szenen, die sich Woche für Woche in einer Diskothek abspielen, die vielen noch gut aus ihrer Jugendzeit bekannt sein dürfte: die Sound-Factory.

Doch in den über drei Jahrzehnten ihres Bestehens hat sich hier einiges verändert: Rund 2.000 internationale Partyfreunde strömen mittlerweile jedes Wochenende in den riesigen und hochmodernen Gersthofer Disco-Komplex, um sich ausgelassen an den zahlreichen Getränkebars zu unterhalten oder zu den Klängen weltbekannter DJs und Musiker das Tanzbein zu schwingen. „Bei uns kommen viele unterschiedliche Kulturen zusammen“, erzählt Eventmanager Savil Selim, bei dem hier sämtliche Fäden zusammenlaufen. „Hier kommen auch sehr viele Russen gemeinsam mit Ukrainern her. Auch geflüchtete Menschen. Ich selbst bin Türke, aber ich wollte, dass hier ein gelungenes Mischmasch entsteht. Und alles läuft friedlich ab – die Leute wollen einfach nur feiern.“

Doch nicht nur das Publikum ist international, sondern auch berühmte DJs und Bühnenstars haben die Sound-Factory längst schon für ihre eigenen Auftritte entdeckt. So war vor wenigen Tagen etwa der US-Amerikaner und Hip-Hop-Pionier „Grandmaster Flash“ zu Gast. Auch Sido hat sich bereits die Ehre gegeben – ein Bühnenkünstler, der als Hauptbegründer des deutschsprachigen „Ghetto-Raps“ gilt und den MTV-Music-Award sowie zwei Echo-Auszeichnungen für sich verbuchen kann.

Icon Vergrößern Savil Selim, der Eventmanager der Sound-Factory, setzt auf internationale und friedliche Partystimmung. Foto: Daniela Ziegler Icon Schließen Schließen Savil Selim, der Eventmanager der Sound-Factory, setzt auf internationale und friedliche Partystimmung. Foto: Daniela Ziegler

Also sind nur jüngere Leute unter den Gästen zu finden? Selim lacht fröhlich und zieht voller Begeisterung einige Fotos hervor: „Bei Grandmaster Flash waren selbst 70- bis 80-Jährige unter den Gästen.“ Doch auch bei der russisch-ukrainischen Dance-Party stach die Vielfältigkeit im Publikum sofort ins Auge: Lässig gekleidete junge Männer gesellten sich zu eleganten Damen in schicker Abendgarderobe, ausgelassene Feier-Grüppchen waren ebenso zu beobachten wie Singles, die einfach nur eine unbeschwerte Musiknacht genießen wollten. An einem der kleinen Bistro-Tischchen im futuristisch beleuchteten Tanzbereich, in einer gemütlichen Sofa-Lounge auf der Balustrade oder an der Open-Air-Bar, wo man auch mal eine kleine Party-Pause einlegen kann.

Gipsy-Musik oder „Balkan meets Orient“ in der Soundfactory

Musikalisch setzt man in der Sound-Factory heutzutage auf abwechslungsreiche Monatsprogramme – so heißt es an einem Wochenende „Balkan meets Orient“, an einem anderen Tag steht türkischer Dance-Sound oder hypnotisierende Gipsy-Musik im Vordergrund, dann wieder wird eine großangelegte Single-Party aufgezogen. Bis zu 60 Mitarbeiter sind hier im Einsatz. Ebenfalls ein ungewöhnliches Konzept: Wer für längere Zeit den Komplex verlassen möchte, hat beim Wiederkommen ein weiteres Mal den Eintritt zu bezahlen. Und das hat einen triftigen Grund, wie der Eventmanager meint: „Wir wollen hier einfach keine Betrunkenen haben, die auf dem Parkplatz da draußen weiterglühen.“

Icon Vergrößern Ob russische, ukrainische oder deutsche Nationalität: In der Sound-Factory feiern alle Besucher gemeinsam. Foto: Daniela Ziegler Icon Schließen Schließen Ob russische, ukrainische oder deutsche Nationalität: In der Sound-Factory feiern alle Besucher gemeinsam. Foto: Daniela Ziegler

Savil Selim hat längst die kommenden Mega-Events in der Sound-Factory in Planung, die unter anderem auch spannende Hommagen an andere Kultdiskotheken im Augsburger Umkreis versprechen – so wird es in Kürze eine „Tropicana“ wie auch eine „Pleasure Dome“-Revival-Party geben. Doch auch wenn um 5 Uhr morgens der letzte Gast sein Glas an der Theke zurückgegeben hat, ist für den Eventmanager noch lange nicht Schluss: Selim, der als Gastronom auch das Königsbrunner Restaurant „Dé Taste“ betreibt, erzählt: „Wenn ich in der Früh hier rausgehe, nehme ich erst einmal das Catering für eine Flüchtlingsunterkunft in Angriff.“ Außerdem überlegt er, ob er in der Sound-Factory unter der Woche eine große Erlebnisgastronomie einrichten will.