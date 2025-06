Hurra, das sind Pfingstferien ohne Langeweile

Eine Woche lang gastierte wieder das Spielmobil des Kreisjugendrings (KJR) Augsburg-Land auf dem Freigelände der Pestalozzi-Grundschule in Gersthofen. Unter dem Motto „Vorhang auf – hier kommt das Spielmobil!“ drehte sich beim Pfingst-Ferienprogramm alles um Kreativität, Bewegung und jede Menge Spaß. Die Kinder konnten spielen, basteln, tanzen und an spannenden Aktionen teilnehmen. Mit viel Fantasie und Begeisterung entstanden kleine Bühnenstücke, fantasievolle Requisiten und neue Freundschaften. Das Ferienprogramm bot Kindern nicht nur Abwechslung vom Alltag, sondern auch wertvolle Erfahrungen im gemeinsamen Spielen, Erleben und Ausprobieren. Für die Betreuung der 30 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren waren insgesamt fünf Betreuerinnen des Kreisjugendrings unter der Leitung von Lisa Auernhammer vor Ort.

Der zweite Bürgermeister kommt zu Besuch

Im Rahmen des Angebots kam auch eine Delegation in das Gersthofer Rathaus, um eine Einladung zur Abschlussveranstaltung zu übergeben. Reinhold Dempf, zweiter Bürgermeister, nahm diese gerne an und besuchte das große Zirkus-Event. Dempf: „Mit großer Freude blicke ich auf das Finale des diesjährigen Pfingst-Ferienprogramms hier in Gersthofen zurück. „Vorhang auf – hier kommt das Spielmobil!“ war nicht nur ein gelungenes Motto, sondern auch ein voller Erfolg.“ Die Woche sei zu einem unvergesslichen Erlebnis für ie Gersthofer Kinder geworden. Ein besonderer Dank gelte allen Betreuerinnen des Kreisjugendrings Augsburg-Land, die mit Herz und Hand dafür gesorgt hätten, dass sich die Kinder jeden Tag aufs Neue entfalten und begeistern könnten. „Und die Kinder haben das Programm mit ihrem Lachen, ihren Ideen und ihrer Spielfreude zum Leben erweckt“, betonte Dempf. (AZ)