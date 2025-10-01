Nach zehn Jahren geht es jetzt in Altenmünsters Zentrum voran

Mit dem kürzlich erfolgten Spatenstich fiel der offizielle Startschuss für den Neubau eines modernen Wohn-, Geschäfts- und Ärztehauses im Zentrum von Altenmünster. Bürgermeister Florian Mair und Projektleiter Günter Zott zeigten sich gemeinsam mit den Projektbeteiligten erfreut über den sichtbaren Fortschritt eines Vorhabens, das für die gesamte Gemeinde von großer Bedeutung ist.

Das Bauprojekt hat Altenmünster selbst übernommen

„Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht“, betonte Bürgermeister Florian Mair beim Spatenstich. Mit dem Neubau sollen zentrale Impulse für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung der Ortsmitte gesetzt werden. Die Neugestaltung der Ortsmitte beschäftigt die Gemeinde Altenmünster bereits seit mehr als zehn Jahren. Nachdem lange Zeit nur wenig konkrete Fortschritte erzielt werden konnten, fasste der Gemeinderat im Juni 2024 einen entscheidenden Beschluss: Die Gemeinde übernimmt das Projekt selbst.

Zur Umsetzung wurde im November 2024 das Kommunalunternehmen LBA – Liegenschaften und Bauprojekte Altenmünster GmbH gegründet. Ziel ist es, Planung und Umsetzung flexibler, effizienter und mit mehr kommunaler Steuerung durchzuführen. Geschäftsführer des Kommunalunternehmens ist Bürgermeister Florian Mair, die Projektleitung übernimmt Gemeinderat Günter Zott.

Auch eine Praxis, eine Apotheke und ein Sanitätshaus sind in Altenmünster geplant

Nach nur wenigen Monaten intensiver Planungszeit konnte nun mit dem Bau begonnen werden. Entstehen wird ein modernes Gebäude mit Tiefgarage, einer Gewerbeeinheit sowie sechs Wohnungen. Herzstück des Projekts ist die Schaffung moderner Räumlichkeiten für die medizinische Versorgung – vorgesehen sind Flächen für eine Allgemeinarztpraxis, eine Apotheke, ein Sanitätshaus sowie eine Physiotherapiepraxis. Damit wird die wohnortnahe medizinische Versorgung in Altenmünster dauerhaft gesichert.

Im Bild von links Projektleiter Günter Zott, Tobias Wiedemann (Wiedemann Erdbewegungen), Christian Fischer vom Bauamt Altenmünster, Bürgermeister Florian Mair, Architekt Moritz Meitinger und Horst Rößle vom gleichnamigen Bauunternehmen. Foto: Gemeinde Altenmünster

Die Bauzeit wird voraussichtlich rund zwei Jahre betragen. Bürgermeister Florian Mair sieht die Gemeinde durch das entschlossene Vorgehen organisatorisch und inhaltlich bestätigt: „Wir haben das Projekt neu gedacht, die richtigen Strukturen geschaffen – und jetzt sehen wir, dass es funktioniert. Ich wünsche dem Bauverlauf alles Gute und freue mich auf die Fertigstellung.“ (AZ)