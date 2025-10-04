SPD will Bürger bei künftigen Straßennamen mitreden lassen

Die Benennung von Straßen ist in Gersthofen seit Jahren ein umstrittenes und heißes Thema. So hatte der Stadtrat Ende 2024 mehrheitlich beschlossen, dass beispielsweise die Georg-Wendler-Straße bleiben soll. Hieran gab es viel Kritik. Eine von der Stadt beauftragte Gutachterin hatte ausgesagt, der ehemalige Bürgermeister Wendler habe das NS-Regime in „nicht unerheblichem Ausmaß“ unterstützt. Seit einiger Zeit sind in der Stadt mehrere Straßenschilder mit Tafeln versehen, die eine historische Einordnung des Namensgebers liefen sollen, zum Beispiel auch an der Wernher-von-Braun-Straße. Die SPD-Fraktion startet nun eine Initiative, das Thema der künftigen Straßennamen auf neue und breitere Füße zu stellen.

Icon vergrößern Auf Initiative des Historikers Bernhard Lehmann gibt es in Gersthofen einen Stolperstein, der an den ehemaligen Bürgermeister Johann Baptist Sturm erinnert. Foto: Gerald Lindner (Archivfoto) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf Initiative des Historikers Bernhard Lehmann gibt es in Gersthofen einen Stolperstein, der an den ehemaligen Bürgermeister Johann Baptist Sturm erinnert. Foto: Gerald Lindner (Archivfoto)

Wie der Fraktionsvorsitzende Peter Schönfelder mitteilt, wolle man mit einem Antrag an den Stadtrat erreichen, dass im Falle neuer Straßen in Gersthofen die beiden ersten Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg und deren Verdienste beim Wiederaufbau gewürdigt werden. Die Bevölkerung soll in die Entscheidung mit einbezogen werden, so Schönfelder. Der SPD geht es konkret um die Würdigung zweier Männer aus der Zeit des Wiederaufbaus. Sie hätten wie viele andere engagierte Bürgerinnen und Bürger „die Grundlage für ein freiheitliches, friedliches und demokratisches Miteinander gelegt“. Die SPD nennt die Namen Johann Sturm und Josef Scheifele. Johann Sturm (SPD) war Bürgermeister von Mai 1945 bis 31. Januar 1946 und Josef Scheifele (CSU) folgte von Februar 1946 bis 31. März 1947.

„Um die Verdienste der Genannten dauerhaft zu würdigen und damit auch nachträglich anzuerkennen, beantragt die SPD-Stadtratsfraktion, dass bei der Erstellung neuer Ortsstraßen, wie zum Beispiel am Mühlängerle oder nördlich der Stiftersiedlung, auch bei weiterer Erschließung südlich der Autobahn und/oder bei weiteren noch zu erschließenden Baugebieten jeweils eine Straße den Namen „Johann-Sturm-Straße“ und eine weitere Straße den Namen „Josef-Scheifele-Straße“ erhalten soll“, heißt es in dem Schreiben an die Bürgermeister und Stadträte.

Zum Stadtratsbeschluss soll eine Beschwerde möglich sein

Die SPD betont, dass sie sich der Sensibilität des Themas durchaus bewusst sei. Deshalb schlage man vor, dass der Stadtrat diese Namensgebung zunächst beschließt und dass dann in einer amtlichen Bekanntmachung dieser Beschluss veröffentlicht wird mit dem Hinweis, dass im Rahmen einer Frist gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt werden kann. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, dann habe bei der zukünftigen Namensgebung die Bevölkerung „positiv und indirekt mitentschieden“. Für den Fall einer Beschwerde bzw. eines Widerspruches müsste sich der Stadtrat erneut befassen.

Ein Stolperstein erinnert bereits an Johann Sturm

Einer der sich in die Diskussion um die Straßennamen in Gersthofen seit Jahren engagiert einbringt, ist der Historiker Bernhard Lehmann. Auf Lehmanns Initiative ist es auch zurückzuführen, dass für Opfer des Nazi-Regimes Stolpersteine in Gersthofen verlegt wurden, einer davon für den von der SPD genannten Johann Sturm. Der erste Gersthofer Bürgermeister nach dem Krieg war in der Zeit des Nationalsozialismus mehrmals verhaftet und inhaftiert worden. Ab 1919 bis zu seinem Lebensende 1956 war Sturm ein überzeugtes Mitglied der SPD und in der Nazi-Zeit ein politisch Verfolgter. Eine ausführliche Biografie über das Leben von Sturm ist im Internet unter www.stolpersteine-gersthofen.de nachzulesen.