Die SPD Gersthofen feiert ihre Geschichte und freut sich auf die Zukunft

Mit einem Sommerfest hat die SPD Gersthofen ihr 120-jähriges Bestehen gefeiert. Viele Gäste aus Politik, Gesellschaft und Vereinen folgten der Einladung und trugen zu einem lebendigen Tag der Begegnung und des Erinnerns bei. Gewürdigt fühlte sich heimische SPD durch den Besuch der bayerischen Parteichefin Ronja Endres. Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Gülüzar Starizin betonte die enge Beziehung zwischen Landesverband und Ortsverein.

Historische Fahne übergeben

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Übergabe der historischen SPD-Fahne aus dem Jahre 1905, die Peter Schönfelder an Gülüzar Starizin überreichte. Die Ortsvereinsvorsitzende versprach, diese Fahne, die über die Zeit des Nationalsozialismus gerettet wurde und die für den Mut und Standhaftigkeit sozialdemokratischer Werte steht, jederzeit in Ehren zu halten.

Zu den Ehrengästen der Veranstaltung zählten zudem Bürgermeister Michael Wörle, der schwäbische SPD-Vorsitzende Dirk Wurm und der Vereinsvorstände-Vorsitzende Arne Ziesow. Die anwesenden Mitglieder nutzten zudem die Möglichkeit des Gedankenaustauschs mit den SPD-Stadträten Peter Schönfelder, Günter Eikelmann, Martin Ehinger und Christian Miller.

Gülüzar Starizin bedankte sich bei allen Helfern. Sie brachte zum Ausdruck, „dass dieser heutige Tag eine ideale Grundlage ist, um mit der SPD optimistisch in die Zukunft zu blicken“. (AZ)

