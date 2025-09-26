Bau-Turbo: Vorschlag der Stadtberger SPD stößt auf Zustimmung

Die Stadtberger SPD will den Bau-Turbo einlegen. Im Bau- und Umweltausschuss der Stadt wurde vor Kurzem der Antrag der SPD-Fraktion zur Erfassung möglicher Wohnbauflächen und zur Anwendung des neuen Bau-Paragrafen diskutiert. Entgegen der verwaltungsseitigen Empfehlung, den Antrag formal abzulehnen, folgte der Ausschuss dem Anliegen der SPD, aktiv nach Flächen zu suchen, auf denen neuer Wohnraum entstehen kann. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Bestandsanalyse aller potenziellen Entwicklungsflächen im Stadtgebiet vorzubereiten. Die Ergebnisse sind Grundlage für die künftige Stadtplanung.

Entscheidungen für neue Wohnungen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Mair erklärte dazu: „Uns ging es darum, ein klares Signal zu setzen: Stadtbergen darf nicht länger beim Wohnungsbau auf der Bremse stehen, während rundherum neue Wohnviertel entstehen“. Mit dem Antrag habe die SPD-Fraktion eine Diskussion in Gang gesetzt. „Und jetzt kommt die dringend notwendige Flächenanalyse, auf deren Basis wir fundierte Entscheidungen für neue Wohnungen treffen können“, so Mair.

Der neue Paragraf ist noch nicht rechtskräftig. Die SPD-Fraktion begrüßt die aktuelle Gesetzesinitiative und sieht darin ein wichtiges Instrument für schnellere Bauverfahren. Die Verwaltung wird nun Angebote für externe Fachplaner einholen, um eine breit angelegte Flächenuntersuchung durchzuführen. Die dafür nötigen Mittel sollen im Haushaltsplan 2026 eingeplant werden. (AZ)