Schüler der Grundschule Gablingen erlaufen 7400 Euro

Als großen Erfolg bewertet die Grundschule Gablingen das Ergebnis des zweiten Spendenlaufs in ihrer Geschichte. Letztlich ergab sich die beeindruckende Spendensumme von 7400 Euro.

Runde um Runde Gutes tun

Bei bestem Laufwetter und angefeuert von zahlreichen Zuschauern gaben die Schülerinnen und Schüler eine Stunde lang alles. Runde um Runde spulten sie auf der einen Kilometer langen Laufstrecke in der Nähe des Kleinspielfelds ab Auch der eine oder andere Erwachsene ließ es sich nicht nehmen, eine Runde mitzulaufen.

Die erlaufenen Spenden wurden überwiegend von privaten Sponsoren bereitgestellt. Das Geld kam einerseits dem Therapiezentrum Ziegelhof in Stadtbergen (Bunter Kreis) und andererseits der Grundschule Gablingen zugute.

Dafür wird das Geld verwendet

Das Therapiezentrum bietet chronisch kranken Kindern Angebote. Im Mittelpunkt steht die tiergestützte Therapie. Anlässlich der Spendenübergabe erzählte Andrea Fleming vom Bunten Kreis den Kindern von der Arbeit am Ziegelhof. Die Schule wird die Spenden zur Umsetzung interner Projekte und Workshops nutzen, die das Schulleben bunter und abwechslungsreicher werden lassen. (Franziska Schuster)

