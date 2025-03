In mehreren Straßen in Gersthofen gibt es kein Durchkommen

In Gersthofen sind derzeit wegen Bauarbeiten mehrere Straßen komplett gesperrt. Vor allem in der Ludwig-Thoma-Straße zwischen Stadtbibliothek und Pestalozzischule wird für lange Zeit kein Durchkommen mehr sein. Nur für Fußgänger ist am Rande der weiß-roten Baken ein Streifen frei gehalten worden.

Ludwig-Thoma-Straße: Grund für die Sperre der Straße in der Stadtmitte ist das Bauprojekt auf der von der Mendelssohn- und Ludwig-Thoma-Straße eingefassten Fläche. Nach dem Abriss der Einfamilienhäuser im vergangenen Jahr hat der Bau begonnen. Eine große Wohnanlage mit drei Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage wird dort entstehen. Auch in der Mendelssohnstraße gibt es Auswirkungen der Großbaustelle. Der Gehweg ist auf einer Seite durch Absperrungen nicht mehr nutzbar. Wie die Stadt Gersthofen mitteilt, muss die Ludwig-Thoma-Straße auf Höhe der Hausnummer 10 bis Jahresende gesperrt werden. Zu den Parkbuchten hinter der Bibliothek, die auch Besucher der Tierarztpraxis oder anderer umliegender Praxen gerne nutzen, kann von der Mendelssohnstraße aus noch hingefahren werden.

Ebnerstraße: Eine Umleitung nehmen müssen Verkehrsteilnehmer, die durch die nahe des Lechkanals liegende Ebnerstraße fahren wollen. Auch hier gibt es eine Vollsperre wegen einer Baustelle. Laut Stadtverwaltung ist die Ebnerstraße auf Höhe der der Hausnummer 10 bis voraussichtlich 17. April gesperrt. Die Zufahrt zu den betroffenen Grundstücken sei weitestgehend möglich, heißt es weiter.

Icon Vergrößern Auch in der Ebnerstraße nahe des Lechkanals gibt es derzeit kein Durchkommen. Foto: Regine Kahl Icon Schließen Schließen Auch in der Ebnerstraße nahe des Lechkanals gibt es derzeit kein Durchkommen. Foto: Regine Kahl

Eisenacher Weg: Vom 12. März bis 9. April muss der Eisenacher Weg gesperrt werden. Grund hierfür sind Arbeiten für die Erneuerung des Spielplatzes.

Jahnstraße: Für die Zeit vom 24. März bis 28. April kündigt die Stadt Verkehrsbeschränkungen in der Jahnstraße an. Betroffen ist der Bereich vom Beginn der Straße bis zur Hausnummer 3. Die Sperrung ist für die Bauarbeiten an der Mozartschule erforderlich, die bekanntlich im großen Stil erweitert wird. Die Umleitung erfolgt über die Kleiststraße und den Kastanienweg.

Wallensteinstraße: Bis zum 17. April muss die Wallensteinstraße auf Höhe der Hausnummern 1 bis 7 gesperrt werden. Grund ist eine Kanalsanierung.