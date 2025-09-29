Wirt des El Greco: „Wir Griechen haben die Gastfreundschaft im Blut“

„Kalimera, herzlich willkommen!“, ruft Spiro Stergiou jedem zu, der das El Greco in Steppach betritt. „Ich glaube, wir Griechen haben die Gastfreundschaft im Blut. In Griechenland setzt man sich dazu. Man gehört sofort dazu. Genau dieses Gefühl sollen auch meine Gäste haben,“ sagt er.

Die Eltern von Spiro Stergiou kamen in den 1960er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. Sie wohnten in Pfersee. Dort wurde Spiro geboren. Kindergarten, Schule, Fußball beim FCA, er wuchs in Augsburg auf. Seine Mutter eröffnete auf dem Stadtmarkt ein kleines Geschäft mit griechischer Feinkost. „Bei Sophie“ hieß der Laden. Wein, Oliven, Schafskäse und weitere griechische Spezialitäten waren im Angebot und bildeten so ein Stück Heimat mitten in Augsburg.

Das El Greco bietet ein feines griechisches Ambiente.

Sein Vater arbeitete erst in der Textilindustrie. Doch sein Herz schlug für die Gastronomie. Im „Hecht“, einer Augsburger Kneipe mit Livemusik, gab es griechische Spezialitäten und er spielte in einer Band aus Griechenland. „Schon im Kinderwagen war ich dabei. Und wenn beide Eltern beschäftigt waren, kümmerte sich Mariele, unsere Nachbarin, liebevoll um mich,“ erinnert sich Spiro. „Das war eine schöne, lebendige Zeit.“

Das Heimweh nach Augsburg war in Griechenland zu groß

Als Kind besuchte Stergiou die griechische Schule in Augsburg und dann die weiterführende Schule. Eigentlich wollte er in Griechenland Sport studieren, doch das Heimweh nach Augsburg packte ihn und er kam zurück nach Deutschland.

Ihm war klar: „Ich gehe in die Gastronomie.“ Er half seinem Vater im griechischen Lokal in Landsberg. Dort lernte er, wie ein Restaurant funktioniert und wie man Gäste begeistert. 1989, gerade 19 Jahre alt, bekam er die Chance, in Steppach eigene Räume zu übernehmen. Er zögerte nicht. Doch die ersten Jahre waren hart. Das Restaurant lag im Keller. Werbung war teuer. „Ich habe Flyer verteilt und auf Mundpropaganda gesetzt.“

Der junge Wirt gab nicht auf. Er probierte Neues, besuchte viele Restaurants, um Erfahrungen zu sammeln und hatte den festen Willen, es anders zu machen. Stergiou setzte auf einen Lavasteingrill, der einen anderen Geschmack bewirkte und entwickelte eine eigene Gewürzmischung. Seine Kochkunst erarbeitete er sich selbst, übernahm aber auch viel von seiner Mutter Sophie aus dem Feinkostladen. „Ich bin Autodidakt. Ich schaue, probiere, lasse mich auf Neues ein.“

Im Sommer kann man die griechische Küche des El Greco auf der Terrasse genießen

Der Durchbruch kam 1996 dank Frau Manuela. „Meine Frau hat aus unserer Taverne ein Restaurant gemacht. Mit Stil, Geschmack, feinem Ambiente.“ Zum bestehenden Interieur mit Wandmalereien, kamen nun Stofftischdecken, schöne Beleuchtung und stets frische Blumen. Das hat die Gäste angesprochen und das El Greco war gefragt. „Ich würde sofort wieder Gastronom werden – aber niemals ohne meine Frau!“

Das Steppacher El Greco hat viele Stammgäste

Viele Stammgäste kommen bereits in der dritten Generation in das Steppacher Restaurant. „Es ist wunderbar, wenn Gäste erzählen: ‚Früher war ich hier als Kind, habe den Arielle-Teller gegessen und heute bringe ich meine Kinder.‘ Das macht mich glücklich.“ Sein Team mit 22 Mitarbeitenden ist ihm wichtig. „Wir haben die gleiche Philosophie: Gastfreundschaft von Herzen.“ Im El Greco wird ausgebildet. Spiro selbst ist Ausbildungsbotschafter der Dehoga. 15 Jahre war er auch im Hotel- und Gaststättenverband im Vorstand aktiv. Zudem sitzt er im IHK-Prüfungsausschuss. „Man muss etwas zurückgeben. Der Nachwuchs ist unsere Zukunft.“

Auch Tochter Luisa steigt beim El Greco in Steppach mit ein

2023 erhielt das El Greco eine besondere Auszeichnung: Es zählt zu den 50 besten Restaurants in Deutschland, von den Gästen gewählt über das Portal „Open Table“. „Das war eine große Freude. Vor allem, weil es von den Gästen kam.“

Ein weiterer Meilenstein steht 2026 bevor. Dann wird das El Greco eine Familien-GmbH. „Unsere Tochter Luisa und meine Frau Manuela werden mit mir Gesellschafter. Darauf bin ich sehr stolz.“ Luisa, 24 Jahre alt, ist bestens vorbereitet: Ausbildung zur Hotelkauffrau, duales Studium im Hotelmanagement und von der Gastronomie genauso begeistert wie ihre Eltern.

36 Jahre El Greco, das bedeutet auch lange Arbeitszeiten und wenig Freizeit. Aber Spiro bereut nichts. „Es ist unglaublich schön, wenn Gäste zufrieden sind, wenn sie sich wohlfühlen. Dafür lohnt sich alles.“ Sein Blick ist nach vorn gerichtet, auf neue Ideen, die Gäste, ein starkes Team und eine Familie, die ihn trägt. „Wir wollen den Menschen ein Zuhause geben. Jeder, der bei uns hereinkommt, soll spüren: Hier bin ich willkommen.“