CSC Batzenhofen erreicht ein Unentschieden. Bittere Niederlage für SSV Anhausen

Bücherl sichert den ersten Punkt

Landkreis Eine äußerst unglückliche und bittere 1:3-Niederlage mussten die Fußballfrauen des SSV Anhausen in der Landesliga gegen den FV Obereichstätt einstecken. Nach dem Unentschieden beim TSV Pfersee ergatterte Bezirksoberliga-Aufsteiger SG Biberbach/Erlingen auch gegen den zweiten Landesliga-Absteiger Kempten Punkte, indem sie einen 5:0-Sieg feierten. Im sechsten Versuch gelang dem CSC Batzenhofen beim 1:1 gegen Athletik Nördlingen endlich der erste Punktgewinn.

Landesliga

SSV Anhausen – FV Obereichstätt 1:3 (1:1). Die Gastgeberinnen waren zwar über weite Strecken tonangebend, verstanden es jedoch nicht, die massive Gästeabwehr zu überwinden. Die Partie begann alles andere als optimal, indem Katharina Schneider einen haltbaren Freistoß aus 25 Metern zum 0:1 in die Anhauser Maschen setzte (3.). Kurz darauf war es Maria Schimunek, die im Gästestrafraum nachsetzte und den 1:1-Ausgleich erzielte (10.). Bis zur Pause war der SSV zwar überlegen, konnte sich jedoch keine zwingenden Chancen erspielen. Sehr unglücklich fiel das 1:2, als Sabrina Heinzl bei einem Abwehrversuch angeschossen wurde und die Kugel ins Anhauser Tor trudelte (58.). In der Folge versuchten die feldüberlegenen Gastgeberinnen alles, um zum Ausgleich zu kommen. Allerdings waren die Aktionen oft zu überhastet und wenig zwingend. Die beste Ausgleichschance hatte Maria Schimunek, die den Ball aus kurzer Distanz nicht über die Torlinie bekam (82.). So kam es, wie es kommen musste. Nach einer Ecke war Daniela Heß zur Stelle und markierte das entscheidende 1:3 (88.). Die Anhauser Frauen haben gezeigt, dass sie durchaus mithalten können. Ihnen fehlt aber mal ein Erfolgserlebnis, um in der Liga anzukommen. (zer)

Bezirksoberliga

SG Biberbach – SV 29 Kempten 5:0 (4:0). Nach einer guten Anfangsphase konnte die SG schon in der neunten Minute nach klugem Zusammenspiel durch Alena Ebner in Führung gehen. Die Biberbacherinnen erspielten sich über die komplette Halbzeit gefährliche Chancen und konnten die Viererkette des Öfteren mit Pässen durch die Schnittstellen aushebeln. Jana Müller und Lena Haupt stellten das Ergebnis auf 3:0 (16. und 29.). Alina Wolf konnte kurz darauf noch einen Eckball zum 4:0-Halbzeitstand verwerten. Nach der Pause fuhren die SCB-Damen einen Gang herunter und gaben sie das Spiel kurzzeitig aus der Hand, jedoch nutzten die Gäste die Gelegenheit auf einen Anschlusstreffer nicht. In dieser Phase war es dann Lena Haupt, die einen Pass durch die Schnittstelle eiskalt im gegnerischen Tor unterbrachte. So ging das Ergebnis gegen harmlose Gäste, die im gesamten Spiel keinen Schuss aufs Tor brachten, auch in der Höhe in Ordnung. (lh-)

CSC Batzenhofen-Hirblingen – SC Athletik Nördlingen 1:1 (1:1). Das Team aus dem Schmuttertal kam gut in die Partie und ging zur Abwechslung auch einmal in Führung. Torschützin war Annika Bücherl (10.). Die Freude währte jedoch nur drei Minuten, denn die Gäste glichen durch Jessica Brinner aus. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe mit wenigen Chancen. Die Größte verpasste dabei für den CSC Melanie Knie, deren Ball nur an der Querlatte landete. Nach 67 Minuten dann der Schock für die Heimelf: Der nicht gerade auf Heimseite stehende Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter für Nördlingen. Doch diesmal war das Spielglück aufseiten des CSC. Nachdem der Schiedsrichter den ersten – erfolgreichen – Versuch der Gäste zurückgepfiffen hatte, scheiterten diese beim zweiten Mal. Im Anschluss hätte der Referee bei zwei ähnlichen Vergehen von Nördlingen ebenfalls auf Foulelfmeter für die Heimelf entscheiden müssen, tat dies jedoch nicht. In der recht hektischen Schlussphase mit einer längeren Unterbrechung durch eine schwerere Verletzung einer Gästespielerin blieben weitere Torchancen Mangelware und man trennte sich leistungsgerecht 1:1. (shz)

