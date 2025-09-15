Irres Remis: Biberbacherinnen holen einen Punkt

Ein wildes Spiel mit vielen Wendungen endete schließlich mit 5:5. Die Fußballerinnen des SC Biberbach holen bei Amicitia München einen Punkt, obwohl sie zwischenzeitlich wie Verlierer aussehen. Die Gäste versuchten die Heimelf auf dem kleinen Kunstrasen von Beginn an unter Druck zu setzen. So konnte man sich bereits in der Anfangsphase mehrere Torchancen erarbeiten. Die größte Möglichkeit hatte Annalena Knöferl, doch ihr Schuss traf nur den Pfosten. Auch den Nachschuss konnten Biberbach nicht im Tor unterbringen. In der 12 Spielminute stellte Merle Härtinger das Spielgeschehen auf den Kopf, als sie nach einem zu kurz geratenen Rückpass das 1:0 für Amicitia erzielte. Nach einem weiteren individuellen Fehler in der Hintermannschaft der Gäste erhöhte wiederum Härtinger auf 2:0. Die Biberbacherinnen behielten dennnoch die Spielkontrolle und erarbeiteten sich weitere Chancen. Knöferl traf zum zweiten Mal mit einem Fernschuss nur das Aluminium. In der 41 Spielminute belohnte sich das Team. Larissa Jarasch verkürzte nach einem Freistoß mit einem tollen Schuss aus der Drehung auf 2:1. Noch vor dem Halbzeitpfiff verwandelte Merle Härtinger einen Foulelfmeter zum 3:1 Halbzeitstand.

Biberbach dreht das Spiel und jubelt trotzdem nicht

Die Gäste aus Biberbach kamen druckvoll aus der Kabine. Larissa Jarasch traf kurz nach Wiederbeginn mit einem Weitschuss und stellte mit ihrem zweiten Tor auf 3:2. Das Spiel wurde durch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen beiderseits immer hektischer. So nutzte Härtinger eine Unaufmerksamkeit des SCB aus und traf zum 4:2. Die Biberbacherinnen gaben nicht auf und drehten das Spiel auf 4:5 durch ein Tor von Sophia Hammerl und einem Doppelpack von Violetta Frese. Die Müncherinnen kamen kurz vor Spielende doch noch zum Ausgleich. Nach einem Schiedsrichterball schaltete Mona Schomber am schnellsten und schob zum 5:5 Endstand ein. Nächste Woche wollen die SCB Damen gegen Wilting ihren ersten Dreier einfahren. Anpfiff ist am Sontag um 17 Uhr in Erlingen. (scb)