77 Minuten auf Augenhöhe

TSV Neusäß verliert erst in der Schlussphase. Dann aber zu hoch

Die Erfolglosigkeit beim TSV Neusäß hält an. Die 0:3-Heimniederlage gegen den TV Bad Grönenbach war das fünfte Spiel ohne Sieg in der Fußball-Bezirksliga Nord. Nur einen Punkt hat der Aufsteiger aus diesen letzten Partien geholt.

Es war für Trainer Charly Pecher wie erwartet schwer, aufgrund zahlreicher Ausfälle ein schlagkräftiges Team auf das Feld zu schicken. Zudem versäumten es wieder mal einige Akteure, eine Empfehlung für einen Stammplatz zu hinterlegen. Mit dem ersten Spielabschnitt waren beide Trainer, Charly Pecher und Edgar Weiler, nicht zufrieden. Zu viele Fehlpässe sowie fehlendes Tempo nach vorne verhinderten ein spannendes Match. Trotz leichtem Vorteil für die Gäste ging der torlose Pausenstand in Ordnung.

Die besseren Optionen, das Spiel zu entscheiden, hatte eindeutig der TV Bad Grönenbach, denn Dennis Wassermann war im ersten Abschnitt der beste Spieler auf dem Platz. Für ihn kam Igor Klein ab der 64. Minute zum Einsatz, der ihm in nichts nachstand und zwei Treffer erzielte. Die einzige wirkliche Großchance für den TSV Neusäß in der 76. Minute wurde wieder mal nicht in einen Treffer umgesetzt. Akif Dogan flankte zur Mitte, Daniel Burda traf die Kugel mit seiner Direktabnahme nicht sauber, trotzdem hatte Keeper Mios Elias Mühe, den Ball nach vorne abzuwehren. „Entschlossenes Nachsetzen hätte hier vielleicht zum Führungstreffer geführt“, sinnierte der Sportliche Leiter Günther Hausmann. Kaum eine Minute später setzte Igor Klein das Leder per Freistoß unhaltbar ins Torkreuz zum 0:1. Die Gäste nutzten die größer werdenden Räume und setzen noch zwei Treffer durch Alexander Kühn (81.) sowie Igor Klein (86.) drauf. (GH-)

TSV Neusäß: Kastenhuber, Schimunek (73. Murseli), Pruncu (64. Gebisso), Walter (49. Burda), Dogan, Gerstmeier, Lehrmann, Schmuck, Siedlaczek, Müller, Tesic.

TV Bad Grönenbach: Elias, Weiler, Milz (46. Lutz), Zeller, Kutlik, Miller (86. Endres), Oexle, Kühn, Moritsch, Wassermann (64. Klein), Henkel.

Tore: 0:1 Klein (77.), 0:2 Kühn (81.), 0:3 Klein (86.). – Schiedsrichter: Wirkner (Mertingen) – Zuschauer: 100

