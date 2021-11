„Gesundheit unserer Spieler ist wichtiger“

Plus Warum die SG Zusamzell/Reutern nicht angetreten ist und welche Spiele sonst noch abgesagt wurden

Zu mehreren Spielabsagen und damit verbundenen Verlegungen kam es am Wochenende kurzfristig in nahezu allen Amateur-Fußballligen. Meist waren wohl positive Corona-Fälle der Hintergrund, doch offiziell einigte man sich im beiderseitigen Einvernehmen. Ziemlich lange hat das im Falle des SV Cosmos Aystetten gedauert. Der Landesliga-Aufsteiger hat erst nach einem zweiten Versuch des VfR Neuburg einer Verlegung zugestimmt, nachdem man zunächst kategorisch abgelehnt hatte.