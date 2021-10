Herbertshofen und Horgauer Reserve in Torlaune

Tabellenführer Langweid bleibt nach 1:1 beim CSC Batzenhofen im zehnten Spiel ungeschlagen

In der A-Klasse Nordwest bleibt der FC Langweid nach einem 1:1 in Batzenhofen weiter ungeschlagener Tabellenführer vor Biberbach (spielfrei) und dem SV Erlingen, dem erst mit der allerletzten Spielaktion in der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 2:1 gegen den TSV Zusmarshausen II gelang. In Torlaune dagegen zeigte sich der TSV Herbertshofen beim 9:1 gegen den SV Adelsried.

TSV Herbertshofen – SV Adelsried 9:1 (4:1). Herbertshofen nahm den SVA-Kasten von Beginn an unter Dauerbeschuss und ließ sogar noch zahlreiche Chancen ungenutzt. Bis zum Pausenpfiff stellten Bastian Stefanovic (17./35.), Patrick Liepert (42.) und Florian Sentpaul (44.) bei einem Gegentreffer von André Zupur (43.) auf 4:1. Im zweiten Abschnitt trafen erneut Sentpaul (52.) und Stefanovic nach herrlicher Vorarbeit von Christoph Stadler (64.) sowie Marcel Boguth (68.), Nico Paiella (79.) und Denes Turanovic (83.) zum auch in der Höhe verdienten Erfolg. – Zuschauer: 51. (edi)

VfL Westendorf – TSV Gersthofen II 2:1 (1:0). Der VfL begann konzentriert und engagiert, erspielte sich bereits in der ersten Hälfte ein deutliches Chancenplus. In der 40. Minute stand dann Benni Sörgel nach einer Ecke goldrichtig und schickte die Mannschaften mit einem 1:0 für die Hausherren in die Kabine. Die Partie ging gut für den VfL weiter, die in der 50. Minute durch Fabian Schmidt zum 2:0 erhöhten. Im Anschluss verpasste die Fuhrmann-Elf erneut, eine der glasklaren Chancen abzuschließen. So konnte Gersthofen durch einen sehenswerten Fernschuss in der 70. nochmals auf 1:2 herankommen. Nach uncleverer, aber berechtigter Gelb-Roter Karte für den VfL musste man die letzten 15 Minuten dann noch zu zehnt überstehen. (mr-)

SV Erlingen – TSV Zusmarshausen II 2:1 (1:1). Eine dezimierte Erlinger Mannschaft zeigte Reaktion auf die letzten Wochen. Erlingen war die gesamte Partie über spielbestimmend, die Gäste blieben aber über Konter stets brandgefährlich. Andreas Hartmann brachte den SV in der 14. Minute in Führung. Der Ausgleich fiel in der 30. Minute durch Manuel Krupka. Mit der allerletzten Aktion des Spiels wurde Fabian Wolf vor dem Torhüter von den Beinen geholt. Michael Schumbacher verwandelte den fälligen Strafstoß zum viel umjubelten Siegtreffer für den SV Erlingen. – Zuschauer: 50. (AL)

SV Gablingen – SV Nordendorf 4:1 (1:0). In einer hitzigen Partie behielt der SVG verdient die Punkte. Trotz zahlreicher Möglichkeiten blieb es zur Halbzeit nur bei einem 1:0 durch Kevin Pinar (25.). Norddorf war froh überhaupt noch im Spiel zu sein und schaffte es nach der Halbzeit durch einen Elfmeter von Patrick Qorolli auszugleichen. Das Spiel wurde zerfahrener, doch der SVG blieb dran und erhöhte den Druck immer weiter und verdiente sich den Heimsieg durch weitere Tore von Maximilian Krainik (64./82.) und Elias Schmid (88.). – Zuschauer: 40. (AL)

CSC Batzenhofen – FC Langweid 1:1 (0:0). Keinen Sieger gab es in einem sehenswerten A-Klassen-Spiel. Der Spitzenreiter ging in der 60. Minute durch Christoph Werner in Führung. Zunächst scheiterte er mit seinem Elfmeter am CSC-Torhüter Ivan Milicivic, doch den Nachschuss versenkte er unter die Latte. Die Heimelf steckte nicht auf und konnte ebenfalls per Elfmeter durch Leon Schuster ausgleichen (70.). In der Schlussphase ließen die beiden stark spielenden Abwehrreihen nichts mehr zu und so blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden. – Zuschauer: 100. (kajü)

FC Horgau II – SV Achsheim 8:1 (2:1). Nach elf Minuten traf Thomas Martinek zum 1:0 mit einem schönen Lupfer. Nach einem Foul im Strafraum der Ausgleich durch Julien Jaremkow. Das war es dann aber auch mit den positiven Aktionen aufseiten Achsheims. Per Freistoß stellt Elisas Schmid wieder auf 2:1 (40.). In der zweiten Halbzeit schlug dann die Stunde des Horgauer Kapitäns. Mit einem lupenreinen Hattrick brachte Martinek (73., 77. und 86.) die Horgauer mit 4:1 in Front. Ein Doppelpack durch Marco Koschany untermauerte den rabenschwarzen Tag für Achsheim. Wenn man meinte, es könnte nicht noch bitterer werden, erzielte den 8:1-Endstand Marc Thiel mit einem Eigentor. – Zuschauer: 35. (juch)