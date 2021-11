Herbstmeister löst Pflichtaufgabe

Plus FC Langweid gewinnt in Horgau, SV Gablingen Derby gegen Achsheim

Mit einem 4:1-Sieg beim FC Horgau II sicherte sich der FC Langweid die inoffizielle Herbstmeisterschaft in der Fußball-A-Klasse Nordwest. Schärfster Verfolger bleibt der SC Biberbach, der sich beim TSV Herbertshofen mit 3:0 durchsetzte. Die Rote Laterne leuchtet weiter beim TSV Gersthofen II, der in Nordendorf mit 1:2 verlor.