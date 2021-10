SC Biberbach triumphiert im Spitzenspiel

Nach 4:1-Sieg beim SV Erlingen erster Verfolger des FC Langweid

Im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse Nordwest feierte der SC Biberbach einen 4:1-Sieg beim SV Erlingen und ist damit nun Zweiter hinter dem FC Langweid (4:0 beim TSV Zusmarshausen II). Der VfL Westendorf konnte einen 3:0-Vorsprung gegen den SV Gablingen nicht halten. Ohne Tor kam der SV Nordendorf (0:0 gegen den FC Horgau II) aus dem Tabellenkeller und konnte die Rote Laterne an den TSV Gersthofen II weiterreichen.

SV Erlingen - SC Biberbach 1:4 (1:3). Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und lagen nach 18 Minuten bereits mit zwei Toren durch Lukas Huber (9.) und Julian Strauß (18.) vorne. Zwei Minuten später zirkelte Sebastian Sinninger einen Freistoß sehenswert zum 3:0 in den Winkel (20.). Erlingen kam zwar durch Labrik Makshana noch vor der Pause auf 1:3 heran (40.). Aber trotz höherem Spielanteil in Hälfte zwei gelang dem SVE nichts mehr Zählbares. Den Schlusspunkt setzte Andre Ebert zum 1:4 (87.). – Zuschauer: 150. (sve)

VfL Westendorf – SV Gablingen 3:3 (2:0). Das der VfL nochmals die Siegesstraße verlässt, hätten zur Halbzeit wohl nicht einmal die treuesten Anhänger der Gäste geglaubt. Die Fuhrmann-Elf führte zur Halbzeit durch Treffer von Florian Schuster (18.) und Nick Netzel (25.) mit 2:0, was noch schmeichelhaft für die Gäste war. Nach dem 3:0 durch Netzel (63.) kassierte man zwei gestolperte Gegentore durch Kevin Bumberger (65.) und Kevin Pinar (77.). Anstatt aber einen der unzähligen Konter sauber abzuschließen, kam es, wie es kommen musste: Mit einem traumhaften Volleyschuss von Marco Baur zum 3:3 entführten die Gäste einen Punkt. – Zuschauer: 150. (mr-)

CSC Batzenhofen-Hirblingen - SV Achsheim 5:1 (3:0). Zu einem verdienten Sieg kam der CSC im Nachbarschaftsderby. Bereits früh hatte Leon Schuster seine Farben 2:0 in Front gebracht (7. und 20./Foulelfmeter). Die Gäste mussten noch vor der Pause das 3:0 hinnehmen (Handelfmeter Marel Strehl). Zu locker nahm es die Heimelf gleich nach Wiederbeginn und kassierte prompt den Anschlusstreffer durch Timo Prillwitz. Doch nur wenige Minuten später sorgte Patrick Schimanski für den alten Abstand. Den Schlusspunkt zum 5:1 setzte Thomas Völk nach einer tollen Kombination. – Zuschauer: 70. (kajü)

TSV Zusmarshausen II - FC Langweid 0:4 (0:1). Gnadenlos effektiv präsentierte sich der Spitzenreiter gegen die jungen Zuser. Der überragende Christoph Werner sammelte vier Scorerpunkte und war die prägende Figur auf dem Platz. Bei den ersten beiden Treffern von Patrick Reilich (23.) und Moritz Kratz (51.) servierte er das Leder punktgenau in die Mitte, während sein Mitspieler Kevin Albrecht dies für ihn beim dritten Treffer tat. In der 70. Minute setzte Werner mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt. (nff)

TSV Herbertshofen - TSV Gersthofen II 2:1 (1:1). In einer ereignisarmen ersten Hälfte gingen die Gäste quasi „aus dem nichts“ durch Tassilo Göppel in Führung (42.). Die ersatzgeschwächte Heimelf konnte aber noch vor dem Pausenpfiff durch Mario Schilling ausgleichen (44.). Nach einem Foul an Nico Paiella verwandelte Florian Sentpaul den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1 (65.). Anschließend drängte die Landesliga-Reserve auf den Ausgleich, doch Heimkeeper Johannes Gump hielt den Sieg mit starken Paraden fest. – Zuschauer: 84. (edi)

FC Horgau II - SV Nordendorf 0:0. Gegen den Tabellenletzten tat sich die Reserve des FC Horgau sichtlich schwer, obwohl nach dem Last-Minute-Sieg gegen Gablingen in der Vorwoche eigentlich genügend Selbstvertrauen vorhanden sein sollte. Die wenigen Torchancen konnten nicht genutzt werden. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste sogar die besseren Möglichkeiten und in der Schlussminute musste der Horgauer Keeper Marco März mit einer Glanzparade noch den Punkt festhalten. – Zuschauer: 30. (tög)