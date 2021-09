SV Gablingen feiert einen Derbysieg

Nach dem Erlinger Ausrutscher ist jetzt der FC Langweid vorne

Der FC Langweid konnte sich in der Fußball-A-Klasse Nordwest an die Spitze setzen. Beim SV Adelsried siegten die Lila-Weißen verdient 5:1. Derweil musste sich der SV Erlingen mit einem 2:2 bei Horgaus Reserve begnügen. Im Derby gegen Batzenhofen siegte der Verfolger SV Gablingen 2:0.

SV Gablingen – CSC Batzenhofen 2:0 (2:0). In einem hitzigen Derby siegte der SVG hochverdient gegen den CSC aus Batzenhofen. Bereits zur Halbzeit waren die Weichen durch Tore von Maximilian Krainik und Stefan Schnurrer auf Sieg gestellt. Nach der Halbzeit hatte der SVG das Spiel weiter unter Kontrolle und brachte die Führung souverän über die Zeit. (svg-)

SV Achsheim - SC Biberbach 2:5(1:3). Ein wunderschön getretener Freistoß von Simon Bittner (18.) führte zum 1:0 für den SVA. Die Freude nur kurz. Fabian Wüst (28.), Lukas Huber (33.) sowie Lucas Fries (36.) drehten das Spiel vor der Pause für den SCB. In der 49. Minute gab es obendrein noch Rot für den Achsheimer Jörg Bittner nach einer Notbremse. Lukas Huber traf schließlich noch zweimal für die Gäste, Timo Prillwitz zum zwischenzeitlichen 2:4 für die Heimelf.(hap)

FC Horgau II – SV Erlingen 2:2(1:1). Die Heimspiel fand sofort ins Spiel. Nach sechs Minuten erzielte Geoffrey Umar nach schöner Flanke von Christian Herr das 1:0. Es dauerte bis zur 37. Minute, ehe Mario Halbedel ausgleichen konnte. Nach schönem Zusammenspiel von Koschany und Umar, war es wieder Horgaus Nummer 10, der die Kleeblätter in Führung brachte (62.). In der 76. Minute hatte Umar glatt noch die Möglichkeit, einen Dreierpack zu schnüren, doch aus rund 35 Meter sprang der Ball knapp über das Tor. Postwendend war es wieder Halbedel, der für Erlingen auf 2:2 stellte. Nach 90 gespielten Minuten stand ein verdientes Unentschieden. – Zuschauer: 30. (juch)

SV Adelsried – FC Langweid 1:5 (0:5). Der neue Spitzenreiter FC Langweid überrollte die Gastgeber förmlich in Durchgang eins und erzielte alle fünf Treffer in den ersten 45 Minuten. Je zweimal trafen Christoph Werner und Patrick Reilich sowie Moritz Kratz zum zwischenzeitlichen 0:4. Andre Zupur gelang nach einer Stunde immerhin noch Ergebniskosmetik für den SV Adelsried. (AL)

VfL Westendorf – TSV Herbertshofen 1:5 (0:3). Einen rabenschwarzen Tag erwischte der VfL in seinem zweiten Heimspiel der Saison. Stets einen Schritt zu spät, viele individuellen Fehler - das führte am Ende zu einer auch in der Höhe absolut verdienten 1:5-Niederlage. Die Tore erzielten für die Gäste Sascha Gödert (7.), Marcel Boguth (39. und 88.), Marco Richter (45.) und Nico Paiella (53.). Den Ehrentreffer erzielte mit dem Schlusspfiff Johannes Lindemeyer. (vfl-)