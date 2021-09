Wenn Zwei unentschieden spielen, freut sich der Dritte

Plus Nach 2:2 im Spitzenspiel zwischen FC Langweid und SV Erlingen zieht der SC Biberbach vorbei

Im Spitzenspiel der A-Klasse Nordwest trennten sich der FC Langweid und der SV Erlingen 2:2-Unentschieden. Nutznießer ist der SC Biberbach, der durch einen 6:2-Heimsieg gegen den SV Adelsried nun punktgleich die Tabellenführung vor den beiden Verfolgern übernimmt. Am Tabellenende wartet der SV Nordendorf (0:4 in Batzenhofen) noch immer auf den ersten Punktgewinn der Saison.