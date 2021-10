Aus der Regionalliga auf den Kaiserberg

Plus Im Interview erklärt der höherklassig erprobte Philipp Schmid, warum er sich beim Kreisligisten TSV Dinkelscherben so wohlfühlt und welche Karten ihm lieber sind als Gelbe oder Rote

Elf Siege aus zwölf Spielen und ein Torverhältnis von 48:13 – beim TSV Dinkelscherben läuft’s derzeit wie geschmiert. Der Augsburger Kreisligist scheint auf dem Weg zurück in die Bezirksliga nicht zu stoppen. Einen großen Anteil daran hat Phillip Schmid, der mit 13 Treffern nicht nur die teaminterne Torschützenliste anführt, sondern auch mit Michael Finkel und Harald Fürst ein dreiköpfiges Trainergespann auf dem Kaiserberg bildet. „Die Zusammenarbeit funktioniert super, wir haben ein offenes und ehrliches Verhältnis“, erklärt der 25-Jährige, der gebürtig aus Lauingen kommt und als Investmentberater in Augsburg arbeitet.