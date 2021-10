AL-Elferkette

30.09.2021

Ein Techniker, der gerne zu Techno-Rhythmen tanzt

Plus Warum Fabian Schmidt vom VfL Westendorf Christiano Ronaldo bewundert

Von Oliver Reiser

„Er ist schnell, hat eine enge Ballführung und ein mutiges Auftreten“ – so beschreibt Michael Rackl, der Abteilungsleiter des VfL Westendorf, den 21-jährigen Fabian Schmidt, der trotz seines jungen Alters in seinem dritten Jahr bei den Herren schon eine wichtige Rolle auf dem Platz und in der Kabine eingenommen hat. Der Rotschopf, der seit 15 Jahren dem runden Leder hinterher rennt und aus der JFG Lech-Schmutter hervor ging, ist ein klassischer Linksaußen. Der Außendienst-Mitarbeiter für Photovoltaik-Anlagen wohnt in Kühlenthal und hat während der Corona-Pause nicht nur viel Sport und Online-Party gemacht, sondern auch seine Freundin kennengelernt. „Wieder kennengelernt“, sagt Fabian Schmidt, der sich launig durch die AL-Elferkette dribbelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen