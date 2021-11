AL-Elferkette

Quereinsteiger mit Angst vor bunten Schuhen

Plus Warum Kilian Hirle vom SV Wörleschwang erst mit 18 Jahren mit dem Fußballspielen begonnen hat

Von Oliver Reiser

Von der B-Klasse bis in die Kreisklasse – innerhalb von zwei Spielzeiten hat der SV Wörleschwang diesen Durchmarsch geschafft. Immer dabei war Kilian Hirle. Der 22-Jährige ist in Sachen Fußball ein Quer- beziehungsweise Späteinsteiger. Erst mit 18 Jahren hat der Produkt-Marketing-Manager, der BWL studiert hat, mit dem Fußballspielen angefangen. „Da habe ich mich am Anfang schwergetan mit den Laufwegen.“ Zuvor war er als Leichtathlet bei der LG Reischenau-Zusamtal schwäbischer Meister im Dreikampf. „Leichtathletik ist ein Einzelsport, und ich fühlte mich dann durch meinen Bruder eher zum Mannschaftssport hingezogen“, sagt Kilian Hirle, der seine Mitspieler mit seiner Motivation gut anstecken kann, dass sie den Kopf nicht hängen lassen. Er selbst hat im bisherigen Saisonverlauf schon fünf Tore gegen den Abstieg beigesteuert. Heute versucht er, bei der AL-Elferkette den einen oder anderen Treffer zu landen.

