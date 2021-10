AL-Elferkette

07.10.2021

Statt Kraftraum oder Waldlauf lieber aufs Sofa

Nach 20 Jahren in der B-Klasse ist Christian Adelsperger mit dem Hainhofener SV endlich in die A-Klasse aufgestiegen.

Plus Christian Adelsperger, den Torhüter des Hainhofener SV, halten seine Kinder und sein Job fit. Warum er eigentlich von Weißbier auf Weißwein umsteigen sollte

Von Oliver Reiser

Nach 20 Jahren in der B-Klasse ist der Hainhofener SV in die A-Klasse aufgestiegen. Maßgeblich daran beteiligt war Torwart Christian Adelsperger. Der 33-Jährige hat beim SV Biburg als Feldspieler angefangen, ist erst in der B-Jugend zum Posten zwischen den Pfosten gekommen. „Nachdem unser Torwart gesperrt wurde und der Trainer gefragt, wer denn einen Ball fangen kann, habe ich mich gemeldet“, erzählt Adelsperger, den alle nur „Jako“ nennen. Der Vater zweier Mädchen trainiert beim „kleinen HSV“ auch die Kleinsten. In der F-Jugend mischen seine Töchter (7 und 5) mit. Noch. „Irgendwann muss ich wohl doch zum Reiten oder ins Ballett“, befürchtet Christian Adelsperger, der im November zum dritten Mal Papa wird: „Dann ist das Drei-Mäderl-Haus perfekt“, lacht das HSV-Urgestein, bevor er bei der AL-Elferwette zupackt.

