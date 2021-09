Täfertingens „Linde“ steht wie eine Eiche

Was Michael Lindermayr nach dem Ende seiner Fußball-Karriere für Pläne hat

„Es hat etwas gefehlt. Die Gesellschaft, dass man unter die Leute kommt, sich mit Freunden trifft und austauscht.“ Für Michael Lindermayr, den Kapitän des TSV Täfertingen, ist es mehr oder weniger egal, dass er am Ende der abgebrochenen Corona-Saison absteigen musste und statt in der Kreisliga nun in der Kreisklasse spielt. Er ist froh, dass er wieder seinem Hobby nachgehen kann.

Als er sechs Jahre alt war hat der „Bua aus dem Bärenkeller“ beim nebenan angesiedelten SV Stadtwerke begonnen. „Das war Papas Entscheidung. Er hat mich zu Stadtwerke geschickt“, lacht der 28-jährige Student der Umwelt- und Verfahrenstechnik, der gerade seinen Bachelor macht. Dort hat er bis zur B-Jugend gespielt. Durch Freunde ist er dann über die JFG Lohwald zum TSV Täfertingen gekommen. Mit einem dieser Kumpels, Dominik Mörz, spielt er noch heute regelmäßig zusammen. Viele Jahre stand „Linde“, wie Michael Lindermayr von seinen Freunden genannt wird, wie eine Eiche in der Innenverteidigung. Zu Beginn dieser Saison ist er auf die Sechs vorgerückt.

Als Verteidiger hat man eigentlich immer schwarze Schuhe. Ich kaufe mir aber auch oft welche, die gerade im Internet im Angebot sind. Meine Freundin darf dann entscheiden, was gut aussieht. (lacht)

Zum Anschauen gefällt mir Messi besser. Sein Spiel ist eine Augenweide. Vom Willen her Ronaldo. Respekt, in dem Alter noch so fit zu sein. Ich finde es cool, dass beide auf ihre alten Tage bei Manchester United oder Paris St. Germain noch was Neues machen.

Leichte Frage. FCA. Ich habe eine Dauerkarte, seit ich 14 Jahre bin. Das dramatische Aufstiegsspiel gegen Regensburg habe ich immer noch im Hinterkopf. Auch in dieser Saison war ich schon bei beiden Heimspielen gegen Hoffenheim (0:4) und Leverkusen (1:4). Ich muss sagen, das fühlte sich ein bisschen hilflos an. Aber da muss man als FCA-Fan durch.

Unter der Woche eher Chaot. Da bekomme ich schon mal ’ne Ansage von meiner Freundin, mit der ich zusammenwohne. Da ich es eigentlich schon schön haben will, wird dann zum Wochenende auf jeden Fall aufgeräumt. Aber da muss ich mich schon immer aufraffen.

Beides gerne. Beim Grillen darf das Fleisch schon hochwertig sein. Aber da Fleisch ins Geld geht und ich als Student nicht im Luxus lebe, gibt es unter der Woche eher viel Gemüse und Nudeln. Am Samstag oder Sonntag gönnen wir uns dann was. Ich koche sogar ein bisschen mehr als meine Freundin, aber wir wechseln uns gut ab. Zu Hause habe ich am liebsten angebratene Maultaschen gegessen. Die Verpackung öffnen war meine Spezialität.

Ganz klar hoch! Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass ich eine Impfung bekomme und mich beim Arzt auf die Warteliste setzen lassen. Auch wegen meinen Großeltern. Vor drei Monaten habe ich dann die Möglichkeit genutzt und Johnson & Johnson bekommen.

Früher war es eindeutig Rock so wie AC/DC. Ich war sogar auf Festivals wie Rock im Park. Mit den Jahren hat sich ein Wandel zum Schlager Richtung Helene Fischer vollzogen. Schlager läuft auch bei uns in der Kabine. Und so neue Sachen, Rap oder Elektro.

Waldlauf. Ausdauersportarten liegen mir. Wo es möglich ist, fahre ich mit dem Fahrrad. Auch ins Training. Wenn mal mit dem Fußball Schluss ist, wäre es mein Ziel, einmal einen Marathon zu absolvieren. Da kribbelt es innerlich schon. Mein Papa hat das auch schon geschafft.

Nachdem die Normalität wieder etwas zurückgekehrt ist, ganz klar Schafkopf. Karten spielen und blöd daher reden, das ist schon was schönes. Beim TSV Täfertingen wird oft nach dem Training noch ein Schafkopf geklopft. Das ist auch unser neuer Trainer Manfred Kempf am Start. In der Corona-Zeit war ich wie viele andere auch an der Playstation sehr aktiv.

Es ist natürlich schon ein Ansporn, höherklassig zu spielen. Und wenn wir den Wiederaufsteig schaffen, würde ich mich sehr freuen. Ich denke aber, wir sind in erster Line alle froh, dass überhaupt wieder ein geregelter Spielbetrieb möglich ist. Fußball hat so gefehlt. Das hat man wieder am letzten Mittwoch gesehen. Bei dem schönen Wetter musste ich einfach raus und haben beim TSV Zusmarshausen zugeschaut. Auch auf den Sonntag freue ich mich. Gegen Ottmarshausen ist für mich eines der wichtigsten drei Spiele in der ganzen Saison, weil ich da alle kenne. Die anderen sind gegen Foret, wo jetzt unser Ex-Coach ist, und gegen Bärenkeller, wo ich her bin. Das ist schon speziell, da kribbelt es ganz besonders.

Nachdem der Inzidenzwert jetzt keine so große Rolle mehr spielt und sich vielleicht doch immer mehr Menschen impfen lassen, hoffe ich, dass die Saison ohne Unterbrechungen durchgezogen werden kann. Also Vollgas!