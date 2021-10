AL-Elferkette

14.10.2021

Theater gibt es für ihn nur abseits des Fußballplatzes

Plus Ansonsten grätscht Max Ostermeier die Gegner ab und ist eigentlich nur Fan seines Vereins SV Ehingen/Ortlfingen

Von Oliver Reiser

Wäre da nicht der Ausrutscher am gefürchteten heimischen Ehinger Berg gegen den TSV Harburg gewesen – der SV Ehingen/Ortlfingen hätte jetzt Tabellenführer in der Fußball-Kreisklasse Nord 2 sein können. Hätte, hätte, Fahrradkette – so liegen die Blau-Gelben mit dem Einhorn im Vereinswappen als Tabellenvierter in Lauerstellung. „Wir sind happy mit dem bisherigen Abschneiden“, sagt Vorsitzender Rainer Müller, der selbst noch in der „Zweiten“ aktiv ist, die in der B-Klasse West 3 auf dem dritten Tabellenplatz steht. Vor der wegen Corona unter- und dann abgebrochenen Saison 2019/21 ist der SV Ehingen/Ortlfingen aus dem äußersten Norden des Landkreises Augsburg in den Kreis Donau gewechselt und fühlt sich dort sehr wohl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen