Veganer Grätscher mit ausgeprägtem Torhunger

Wie aus Philipp Mayer vom Bezirksliga-Aufsteiger FC Horgau plötzlich „King Arthur" wird

Für Verwirrung sorgte er vor einiger Zeit bei den Statistikern der Fußball-Ranglisten, als aus Philipp Mayer plötzlich Arthur Mayer wurde. „Ich habe mir einen Spaß erlaubt und meine Vornamen getauscht“, lacht der 25-Jährige, den nach wie vor alle „Phil“ nennen und der es jedem frei stellt, ob man Arthur oder Philipp zu ihm sagt. „Das war einfach ein Jux.“ Für Verwirrung sorgt „King Arthur“ derzeit aber auch in den gegnerischen Abwehrreihen. Zehn Tore hat der „Sechser“ des FC Horgau, der gerade als Quereinsteiger eine Ausbildung zum Fachmann für Versicherungen absolviert, um dann in die väterliche Agentur einzusteigen, im bisherigen Saisonverlauf erzielt. „Ich stehe öfter mal richtig. Außerdem habe ich den Bonus, dass ich die Elfmeter schießen darf“, bleibt der Blondschopf bescheiden. Bisher hat der Rommelsrieder, dessen Bruder Patrick (24) auch lange beim FC Horgau gespielt hat, studiert. Zweimal sogar: Wirtschaft und Sportwissenschaft sowie Brauwesen. „Ich könnte notfalls mein eigenes Bier brauen“, lacht Mayer, bevor er sich durch die AL-Elferwette dribbelt.