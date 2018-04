vor 60 Min.

Absprung für den Aufschlag Lokalsport

Warum Hansjörg Passow nach über 20 Jahren, davon acht als Spielertrainer, beim Hainhofener SV aufhört und wie er sich seinen Abschied vorstellt

Von Oliver Reiser

Nach acht Jahren als Spielertrainer des Hainhofener SV ist für Hansjörg Passow am Saisonende Schluss. Nachfolger auf der Trainerbank des Nordwest-B-Klassisten wird Niko Mukanov. Der 29-Jährige kam vor Saisonbeginn vom TSV Diedorf, hatte sich dann schwer verletzt und fällt als Spieler weiter aus. Der Pass von Urgestein Hansjörg Passow, den alle „HaJoe“ nennen und der seit 20 Jahren für die Schwarz-Gelben kickt, bleibt nach wie vor in Hainhofen. Der 45-Jährige, der in der Jugend beim TSV Neusäß begonnen und zwei Jahre bei der SpVgg Deuringen gespielt hat, will sich aber eine Auszeit als Trainer nehmen und seinem zweiten großen Hobby neben dem Fußball widmen, wie er in der AL-Elferkette verrät.

FCA oder FCB?

Beides. Von Geburt an bin ich Bayern-Fan. Und das werde ich auch immer bleiben. Als Augsburger bin ich stolz, was sich hier beim FCA entwickelt hat. Wenn der FCA gegen den FCB spielt, bin ich für den FCA, denn Bayern braucht die Punkte nicht. National ist es fast schon langweilig, Bayern-Fan zu sein, da zählt nur noch die Champions League. Aber der FCB hat sich alles selbst erarbeitet im Gegensatz zu den „Scheich-Klubs“ wie Chelsea oder Paris.

Ronaldo oder Thomas Müller?

Ich bin Thomas-Müller-Fan. Er hat mit Sicherheit nicht das Talent wie viele andere, aber er hat sich alles akribisch erarbeitet. Deshalb sollte er für viele ein Vorbild sein. Müller hat die Gabe, im richtigen Moment in Bruchteilen von Sekunden die richtige Entscheidung zu treffen.

Ordnungsfanatiker oder Chaot?

Fanatiker wäre übertrieben. Aber Ordnung muss schon sein. Das erfordert schon mein Beruf als Geoinformatiker im Amt für Statistik bei der Stadt Augsburg.

Fisch oder Fleisch?

Es geht nichts über ein gutes Steak. Ich bin aber auch absoluter Italien-Freak. Gut, dass es bei meinem Mitspieler und unserem Sportheimwirt Pietro Dragone immer genug Pasta und Antipasti gibt.

Weißwein oder Weißbier?

Ich trinke alles. Gerne Weißbier. Gerade jetzt, wenn es wieder warm wird, an der Kulperhütte oder in irgend einem Biergarten. Zum Essen darf es aber auch gerne Wein sein. Egal, ob weiß oder rot. Zweimal im Jahr zieht es mich auch zu meinem Co-Trainer Tobias Zimmermann, seines Zeichens Weinhändler, zur Weinprobe ins Himmelreich.

Helene Fischer oder AC/DC?

AC/DC ist schon gut. Aber ich bin trotz meines Alters keiner, der auf Ü40-Partys immer die alten Schinken hören will. Ich passe mich da eher meinen jugendlichen Mitspielern an und höre die ganzen modernen Sachen von Latino bis Discobeat. Auch Cro finde ich cool.

Schafkopf oder Playstation?

Ich hab zwar eine Playstation, doch meistens, wenn ich dann tatsächlich mal spielen will, hat der Kontroller keinen Akku mehr. Nö, ich gehe lieber raus unter die Leute, deshalb mag ich lieber Gesellschaftsspiele. Früher haben wir oft nach dem Training Schafkopf gespielt oder gepokert. Jetzt geht nicht mehr so viel zusammen.

Zeitung oder Internet?

Zeitung im Internet. Ich habe einen Bürojob am PC und ein Smartphone. Da habe ich ein volles Programm an verschiedenen Apps.

Fußball oder Tennis?

Gemeine Frage, wenn ich mich da jetzt entscheiden sollte. Sagen wir mal so: Bisher war klar Fußball die Nummer eins, jetzt wird es dann Tennis. Ich freue mich schon, wenn ich bei zweitägigen Turnieren jetzt auch am Sonntag weiter spielen kann. Das ist auch mit ein Grund, warum ich als Spielertrainer aufhöre. Ich will aber nicht ausschließen, wieder mal was mit Fußball zu machen.

Tore schießen oder verhindern?

Seit ich mit fünf Jahren mit dem Fußballspielen angefangen habe, war ich immer Stürmer oder offensives Mittelfeld. Tore schießen macht einfach Spaß. Das ist genau mein Ding. Je älter man wird, desto weiter wird man dann nach hinten durchgereicht (lacht). Ich habe mich vor vier, fünf Jahren zum Innenverteidiger umgeschult und konnte mich gut damit anfreunden, das Spiel von hinten zu lesen.

B- oder A-Klasse?

Ganz klar A-Klasse. Ein Aufstieg wäre ein wunderschöner Abschied. Aber die ganz große Chance haben wir nach der Winterpause mit den Niederlagen gegen Anhausen II und Steppach verspielt. Jetzt sind wir auf andere angewiesen. Aber wir geben nicht auf.

