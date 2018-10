Absteiger lässt sich nicht aufhalten

vor 52 Min.

Spitzenreiter TSV Neusäß setzt sich beim TSV Zusmarshausen mit 4:1 durch. Am späten Abend sehen 170 Zuschauer das Derby Anhausen – Margertshausen

Gut erholt von der ersten Saisonniederlage zeigte sich der TSV Neusäß in der Fußball-Kreisliga Augsburg. Die Pecher-Truppe gewann das Derby beim TSV Zusmarshausen mit 4:1. Verfolger TSV Dinkelscherben musste beim 2:2 gegen Schlusslicht FSV Wehringen zwei Punkte lassen.

TSV Zusmarshausen – TSV Neusäß 1:4 (0:1). Der Bezirksliga-Absteiger und Tabellenerste aus Neusäß agierte mit frühem Pressing, dennoch gehörten die ersten Chancen den Zussern. Der Ex-Neusässer Lukas Drechsler hatte mit einem Solo die erste Möglichkeit aus spitzem Winkel und kurzer Distanz. Wenig später war es Eric Elze, der den Ball an die Latte donnerte. Der Führungstreffer mochte den Zussern nicht gelingen und so war es der sprintstarke Mathias Steger, der das 1:0 für Neusäß kurz vor der Pause markierte. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste erneut zu, diesmal in Form von Emanuel Blenk. Wiederum Mathias Steger war es, der nach einer Viertelstunde erneut traf: Nach Alleingang schien der Ball eigentlich geklärt, Steger konnte sich im Zusser Strafraum behaupten, zog nach innen und macht das 3:0 für Neusäß. Zehn Minuten später ist es ein weiterer Ex-Neusässer, der für Gefahr sorgt: Christian Wink konnte im Mittelfeld den Ball behaupten und zog aus etwa 20 Metern ab, der Ball wird noch abgefälscht und es steht 1:3. Kurz vor dem Ende machte Emanuel Blenk mit dem 1:4 alles klar. (micr)

TSV Haunstetten – TSV Leitershofen 3:1 (1:0). Erst in der 90. Minute wurde diese Partie endgültig entschieden, als Sedat Yilmaz das 3:1 für den Bezirksliga-Absteiger erzielte. Nach dem Führungstreffer der Gastgeber durch Felix Gräbeldinger (35.) gelang Fabian Zimmermann in der 70. Minute der Ausgleich für die Endres-Schützlinge. Doch nur fünf Minuten später konnte der TSV Haunstetten durch Stefan Maier wieder in Führung gehen. (AL)

TSV Dinkelscherben – FSV Wehringen 2:2 (0:2). Nach einer völlig pomadigen Vorstellung in der ersten Halbzeit lagen die Lila-Weißen gegen den Tabellenletzten, der sich nicht als solcher präsentierte, zur Halbzeit völlig zu Recht mit 0:1 hinten. Thomas Stockinger verwertete einen Lapsus der TSV-Defensive (42.). Direkt nach Wiederanpfiff hatten Simon Motzet und Hakan Avci den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Treffer fiel erneut auf der Gegenseite: Anil Uzun vollendete einen Konter eiskalt zum 0:2 (56.). Die Heimelf war nun von der Rolle und erst in der Schlussphase keimte wieder Hoffnung auf, als Thomas Kubina mit einem strammen Schuss aus 20-Metern zum 1:2 traf (82.). In der 86. Minute gelang den Kaiserberg-Kickern der lange nicht für möglich gehaltene Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Daniel Wiener, der nach vierwöchigem Urlaub direkt vom Flughafen während des laufenden Spiels erst eintraf und eine Vorlage von Hakan Avci über die Linie drückte. Und er hätte sogar zum Matchwinner werden können, aber die Latte verhinderte seinen Freistoßtreffer aus 22-Metern (90.), nachdem zuvor bereits Simon Motzet per Kopf ebenfalls eine Großchance zum Siegtreffer vergab. (maku)

TSV Schwabmünchen II – SpVgg Westheim 2:1 (0:0). Die Partie nahm so richtig Fahrt auf, als Michael Keppeler in der 28. Minute nur den Pfosten traf. Eine Minute vor der Pause kratzte auch ein Westheimer Freistoß von Mathias Moser die Oberkante der Torlatte. Kurz nach Wiederanpfiff köpfte Schwabmünchens Kapitän Joshua Hieber zur 1:0-Führung (49.) ein. Wenig später verhinderte er mehrmals gegen den gefährlichsten Gästestürmer Benjamin Walter den möglichen Ausgleich. Michael Keppeler traf an Torwart Daniele Miccoli vorbei zum 2:0 (62.). Doch damit war das Spiel noch lange nicht entschieden. Westheim kam durch Marco Spengler zum Anschlusstreffer (64.) und drängte noch stark auf den Ausgleich. Doch die Abwehr der Schwarz-Weißen hielt stand.

FC Horgau – FC Haunstetten 4:1 (0:0). Die Kleeblättler treffen wieder ins Tor und fahren einen wichtigen Heimsieg ein. Der erste Durchgang war recht zerfahren und die Spielweise zu ruppig und holprig. Auf beiden Seiten gab es jeweils nur eine gefährliche Situation. Omar Samouwels Schuss (19.) parierte Gästeschlussmann Stanislaw Laukart bravourös und Florian Kanitz langer Pass köpfte Andreas Assner über das Gehäuse. Nach knapp einer Stunde sah man sich auf Horgauer Seite zufrieden um, denn es gab eine 2:0-Führung zu verbuchen. Kurz nach Seitenwechsel brauchte Andre Zupur auf Vorarbeit von Maximilian Vogele den Ball nur noch über die Linie zu schieben und wenig später machte es Maximilian Vogele auf eigene Faust per Kopf. Doch dann erhielt der Torschütze zum 2:0 die Ampelkarte und die Gäste schafften per Freistoß durch Florian Kanitz den Anschlusstreffer. Die dezimierten Rothtaler ließen mit gewaltiger Einsatzfreude ihre Fans jetzt nicht lange zittern. Der eingewechselte Daniel Feistle leistete tolle Vorarbeit und Tobias Kirschner (78.) konnte den Abklatscher über die Linie bringen. Den Schlusspunkt setzte 5 Minuten vor dem Abpfiff mit einem Alleingang Omar Samouwel nach einem herrlichen Pass seines Trainers Franz Stroh. (mase)

SSV Anhausen – SSV Margertshausen 0:0. Zu später Stunde (die Partie wurde erste um 19.30 Uhr angepfiffen) und vor 170 Zuschauern trennte man sich in einem schnellen und ansehnlichen Derby torlos. Margertshausen hatte im ersten Durchgang klare Vorteile, Anhausen übernahm in Halbzeit zwei das Kommando. Beide Abwehrreihen standen jedoch äußerst sattelfest, sodass die wenigen Chancen nicht zu Toren führten und am Ende beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden waren. (AL)

