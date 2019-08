vor 51 Min.

Abwehrriegel nicht zu knacken

Mit allen Mitteln verwehrten der FC Günzburg dem TSV Gersthofen den Weg zum Tor. Hier wirft sich Kapitän Nico Hepp dem anstürmenden Ibrahim Neziri in den Weg. Mit einer 0:2-Heimniederlage haben die Lechstädter gestern Abend den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Mit einer schwachen Vorstellung verpasst der TSV Gersthofen die Chance, für eine Nacht die Tabellenführung zu übernehmen

Von Oliver Reiser

Nach drei Siegen und einem Unentschieden in Folge hätte der TSV Gersthofen gestern Abend mit einem weiteren Dreier gegen den bisher sieglosen FC Günzburg zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze in der Fußball-Bezirksliga Nord übernehmen können. Doch es kam ganz anders: Die Schützlinge des Trainerduos Florian Fischer und Mario Schmidt lieferten eine ganz schwache Vorstellung ab und unterlagen dem Aufsteiger mit 0:2.

Höhepunkt der Demontage war das 0:2 in der 82. Minute, als der füllige Steffen Benke die gesamte Gersthofer Hintermannschaft düpierte und mit einem satten Schuss ins lange Eck abschloss. Dies alles in Unterzahl, denn in der 76. Minute hatte Barbaro Casamayor-Bell die Gelb-Rote Karte gesehen.

Diese Karte war bezeichnend für die körperbetonte und rustikale Spielweise der Günzburger, die mit kompromisslosen Aktionen jeglichen Spielfluss des TSV Gersthofen bereits im Keim erstickten. Die technisch versierten Hausherren fanden gegen die stabil stehende Fünferkette kein Rezept, konnten diesen Abwehrriegel nicht knacken. Das hatte Beirat Bernhard Binswanger schon in der Stadionzeitung „Arena News“ befürchtet: „Wir haben einfach Probleme gegen tief stehende Mannschaften.“

Dabei begannen die Gäste in der Abenstein-Arena zunächst ziemlich forsch, weil ihnen Fehler von Florian Gai und Oktay Yavuz beste Möglichkeiten offerierten. Julian Chessa scheiterte an Torhüter Niklas Gordy (8.), Christoph Bronnhuber jagte das Leder über den Kasten (12.). Die Chancen des TSV Gersthofen waren an einer Hand abzuzählen. Ricardo Anzano und Ferkan Secgin verpassten eine Hereingabe von Sebastian Lux (13.), ein Freistoß von Oktay Yavuz war ebenso harmlos, wie ein Schüsschen von Secgin (17.).

Einen weiteren Stellungsfehler in der Gersthofer Abwehr nutzte schließlich Christoph Bronnhuber eiskalt zum 0:1 (33.). Als Nico Hepp und Torwart Fabian Kuchenbaur bei einer Rückgabe den Ball versemmeln, können die Schwarz-Gelben kein Kapital daraus schlagen, so dass es bei der verdienten Pausenführung der Gäste bleibt.

Die Kabinenansprache schien kurz und knackig ausgefallen zu sein. Die Gersthofer Spieler standen schon fünf Minuten vor den Günzburgern wieder auf dem Platz. Doch auch der eingewechselte Rudi Kine konnte keine Struktur ins Spiel bringen. Man bekam keinen Zugriff. Im Gegenteil: Der FCG machte sogar zunächst das Spiel. Erst nach einer guten Stunde übernahm der TSV wieder das Kommando.

Die größte Chance zum Ausgleich vergab Rudi Kine. Nach dem schönsten Angriff der Partie über Okan Yavuz und Sebastian Lux schaffte er das Kunststück, den Ball aus zwei Metern über den Kasten in den Gersthofer Nachthimmel zu zimmern. Schwacher Trost: Auch ein 1:1 hätte nicht zur Tabellenführung gereicht, von der die Schwarz-Gelben gestern allerdings meilenweit entfernt waren.

TSV Gersthofen: Gordy – Durner, Gai, Wagemann, Wilde – Oktay Yavuz (60. Schmidt), Okan Yavuz – Lux, Neziri (56. Atay), Anzano (46. Kine)– Secgin.

FC Günzburg: Kuchenbaur – Casamayor, Nolde, Bader, Chessa – Megyes (82. Benke) – Hepp, Wachs, Bandlow (64. Bandlow), Wahl (72. Kelmendi) – Bronnhuber.

Tore: 0:1 Bronnhuber (33.), 0:2 Benke (85.). – Schiedsrichter: Florian Faab (Oberostendorf). – Gelb-Rot: Casamayor-Bell (76./Günzburg). – Zuschauer: 157.

Themen Folgen