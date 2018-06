AchtbesteLäuferin der deutschen Elite

vor 44 Min.

Sophia Müller kann sich für Junioren-WM qualifizieren

Nicht um Meisterehren, sondern um die Qualifikation zu der Junioren-WM in Finnland ging es bei den achtzehnjährigen Sophia Müller und Angela Stockert. Müller startete sogar zweimal über die 400 Meter bei der Leichtathletik-Gala in Regensburg. Sie konnte ihren erst vor zwei Wochen aufgestellten Vereinsrekord nochmals auf 56,29 Sekunden steigern und belegte unter Deutschlands Elite den achten Rang. Deshalb durfte sie am zweiten Tag in der 4x400-m-Staffel von Deutschland II starten, in der sie mit ihren Kameradinnen in 3:40,77 Minuten ins Ziel lief. Hier gab sie eine gute Figur ab, deshalb erhält sie in zwei Wochen in Mannheim vom DLV nochmals die Chance, sich für die WM in der Staffel zu qualifizieren.

Auch wenn sie die WM-Norm nicht erreichte, war Angela Stockert in Bernhausen bei Stuttgart mehr als zufrieden. 24 Athletinnen im Alter von 18 und 19 Jahren kämpften im Siebenkampf-Meeting um Sieg und Nominierung, doch keine Starterin erreichte die Norm. So fährt alleine die vorjährige Vizeweltmeisterin Johanna Siebler aus Überlingen nach Finnland, obwohl sie in Bernhausen ganz knapp vor der Auerbacherin Stockert lag, die mit 5150 Punkten auf dem vierten Rang landete. National war dies sogar der dritte Platz, denn die Siegerin kam aus der Schweiz. Stockert stellte dabei vier persönliche Bestleistungen auf und über die 100 m Hürden sogar einen neuen Vereinsrekord, zudem stellte sie den alten Hochsprungrekord von Anne Rieger aus dem Jahre 2012 mit 1,68 Meter ein.

Platz acht bei bayerischenBlockmehrkampfmeisterschaften

Bei den bayerischen Blockmehrkampfmeisterschaften in Aichach wurde die 15-jährige Julia Bschorr von der SpVgg Auerbach/Streitheim Achte. Ihre besten Leistungen hatte sie über die Laufstrecken, 13,84 Sekunden über 100 Meter und 12,98 Sekunden über 80 Meter Hürden. Die restlichen Punkte holte sie sich im Weitsprung (4,16 m), Kugelstoßen (9,11 m) und im Diskuswurf mit 23,18 Meter. (koh)

