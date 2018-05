Aikidoka sehen schwarz

vor 31 Min.

Internationaler Lehrgang mit Gürtelprüfung in Neusäß

Mehr als 60 Kampfkunstsportler haben bei einem internationalen Lehrgang des TSV Neusäß mit Sensei (= hochrangiger Lehrer) John Emmerson (5. Dan) ihre Aikidotechniken verfeinert. Fünf Trainingseinheiten forderten an zwei Tagen in der Halle am Eichenwald von allen die letzten Konditionsreserven heraus, zeigte doch der Lehrer Sensei Emmerson nach seinen Besuchen in Japan, dem Ursprungsland von Aikido, neue Angriffsabwehrmöglichkeiten, die selbst die erfahrenen Schwarzgurtträger zum Grübeln brachten. Der Umgang mit dem gleichzeitigen Angriff von zwei Gegnern war für alle eine besondere Herausforderung.

Vier Teilnehmer des TSV Neusäß stellen sich auch Gürtelprüfungen: Kerstin Seth und Susanne Steiner absolvierten die Stufe vom Blau- zum Braungurt, die Vorstufe zum schwarzen Meistergrad. Höhepunkt für die Neusässer war aber, als Stefan Roppel zum 1. Dan und Raswan Dinu-Fröhlich zum 2. Dan geprüft wurden. Raswan Dinu-Fröhlich ist einer der ersten Schüler, die vor 16 Jahren in der von Manfred Mayer gegründeten Aikido-Abteilung angefangen haben, und er hat sich durch sein Engagement zu einer tragenden Stütze in der Abteilung entwickelt.

Beide Prüflinge stellten sich dabei konzentriert der „Überprüfung der Basistechniken“. Während Roppel Abwehrtechniken gegen Messerangriffe zeigen musste, demonstrierte Dinu-Fröhlich den souveränen Umgang mit dem Stock. Den Abschluss der Prüfung bildete das Randori, die Abwehr gegen einen frei angreifenden Gegner. (AL)

