Altenmünster bleibt in der Verlosung

vor 44 Min.

Kreisliga West: SCA mischt weiter um Platz zwei mit

Im Kampf um Platz zwei in der Fußball-Kreisliga West mischt der SC Altenmünster nach dem gestrigen 3:1-Erfolg beim SV Holzheim weiterhin mit. Das Nachholspiel beider Lokalrivalen verlief allerdings auf einem überschaubaren Niveau. Beide Teams hatten mit einigen Personalsorgen zu kämpfen.

Beim SCA standen mit Bastian Kienle, Nico Schuster, Manfred Glenk, Tobias Kaifer, Mohammed Mamoud und Elias Wüst gleich sechs Spieler auf dem Platz, die 22 Jahre und jünger waren. Für die nötige Übersicht sorgten in den wichtigen Situationen freilich die Routiniers. Thomas Lauter erzielte nach einer gekonnten Ballannahme mit einem gefühlvollen Linksschuss das frühe 1:0 (14.). Die ganz große Sicherheit brachte dieser Treffer jedoch noch nicht. Holzheim kam immer wieder zu gefährlichen Eckbällen. Hinten brannte bis zur Pause für die abstiegsbedrohten Hausherren nichts mehr an. Der gute Torhüter Florian Hofmeister entschärfte einige Altenmünsterer Angriffe.

In der zweiten Halbzeit nahmen beim SCA immer mehr Fabian Herdin und Goran Boric im Mittelfeld die Zügel in die Hand. Beide setzten nun auch Torjäger Patrick Pecher besser ins Szene, der mit einem Doppelpack (67. und 76.) den Deckel drauf machte. Sechs Minuten vor dem Abpfiff kamen die tapfer kämpfenden Holzheimer durch Stefan Allmis zum Ehrentreffer. (her)

