vor 43 Min.

Am Ende des Derbys jubeln beide Teams Lokalsport

Handball: Meitingen bleibt in der Bezirksliga

Auch im Derby gegen den TSV Wertingen mussten sich die Handballer des TSV Meitingen geschlagen geben. Nach dem 16:19 (7:7) mussten die jungen Meitinger dann erst die Ergebnisse aus den anderen Hallen abwarten, um Gewissheit über den siebten Platz zu haben, der ein weiteres Jahr Bezirksliga bedeutet.

Die knapp 200 Zuschauer, davon über die Hälfte aus Wertingen, haben ihr Kommen sicher nicht bereut. Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts. Bereits in der Anfangsphase nutzten die Meitinger drei Großchancen nicht. Aber anders als im Hinspiel bügelten die Olmer-Schützlinge die Angriffsfehler in der Abwehr immer wieder aus. Nach 15 Minuten ging Wertingen mit 5:3 in Führung, dann erzielten sie aber für zehn Minuten kein Tor mehr und lagen nun selbst mit 5:6 zurück. Bis zur Halbzeit gelang es dann auch keinem Team, sich einen Vorteil zu erspielen (7:7).

In der zweiten Halbzeit war Matthias Reitenauer der überragende Mann, der diese torarme Begegnung mit sechs Treffern zugunsten des TSV Wertingen entschied. Gleich zu Beginn gelangen ihm vier Treffer in Folge. Meitingen mühte sich zwar noch einmal auf 13:14 heran, doch man vergab einfach zu viele Chancen, um die Partie noch mal zu drehen. Wertingen ließ sich die Führung nicht mehr nehmen und feierte dann den Ligaerhalt. (co-)

TSV Meitingen Kruchten; Keller (2/1), Michel (5/2), Ludl (2), Lux, Schwander (1), Engelhart (4), Weixler (1), Kuffer, Nowak (1), Kuchenbaur.

