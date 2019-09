vor 21 Min.

Am Ende geht die Kraft aus

Nach einer langen Sommersaison legt Maximilian Heinzel den Tennisschläger nur kurz zur Seite. Ab Januar wird er an einem College in New Orleans spielen.

Zum Abschluss einer überragenden Sommersaison scheitert Maximilian Heinzel vom TC Rot-Weiß Gersthofen bei den Augsburger Nachwuchs-Open erst im Finale

Zum Abschluss der Sommersaison 2019 meldete Max Heinzel, die Nummer 1 des Tennis-Landesligisten TC Rot-Weiß Gersthofen, für das Nachwuchsturnier beim TC Schießgraben Augsburg. Die 3. Augsburger Dunlop Nachwuchs Open wurden in der zweithöchsten Kategorie N2 für Spieler bis 21 Jahren ausgetragen und waren mit insgesamt 1000 Euro Preisgeld dotiert. Heinzel war aufgrund seiner aktuellen Ranglistenposition 416 in dem 22-Mann starken Teilnehmerfeld an Position vier gesetzt.

Bereits in der ersten Runde bekam er es mit einem schweren Gegner zu tun: Gianluca Coloma-Heck vom Lokalrivalen TC Schwaben Augsburg. Der Hochzoller spielte von Anfang an höchst konzentriert und ließ seinem Gegner keine Breakchancen. In einer hochklassigen und spannenden Partie, die vor allem durch starke Aufschläge geprägt war, genügte ihm je ein Break pro Satz, um am Ende nach knapp zwei Stunden mit 6:4 und 6:3 die Oberhand zu behalten.

Im Viertelfinale war dann Nicolas Santiago, sein Freund, Trainingspartner und Mannschaftskamerad beim TC Rot-Weiß, der Gegner. Die beiden kennen sich aus zahlreichen Matches sehr gut. Heinzel gewann schließlich in zwei Sätzen und erreichte so das Halbfinale. Hier wartete der 17-jährige Frederic Schloßmann vom TC Rot-Blau Regensburg. Im ersten Satz ließ Heinzel dem um 150 Plätze besser klassierten Gegner keine Chance und überrannte ihn mit 6:2. Im zweiten Satz war ihm deutlich anzumerken, dass ihm vom Vortag zwei schwere Matches in den Beinen steckten. Beim Stand von 5:4 gelang Schlossmann das Break zum 5:5. Doch Heinzel wollte den Match-Tiebreak unbedingt vermeiden, mobilisierte nochmals alle Kräfte und gewann am Ende nach knapp zwei Stunden mit 6:2, 7:5.

Im Finale hieß der Gegner Johannes Fleischmann vom TC Teublitz, zwei Jahre älter, aktuell die Nummer 89 in Deutschland und mit seiner Unimannschaft aus Regensburg deutscher Uni-Mannschaftsmeister. Der erfahrene Bayernligaspieler erwies sich im Finale als zu stark. Vor allem körperlich konnte Heinzel nach seinen drei schweren Spielen zuvor nicht mehr voll dagegenhalten. Die Zuschauer sahen zwar ein technisch tolles und offensiv geführtes Finale, doch Spannung wollte nicht so richtig aufkommen, zu stark war die Vorstellung des Franken. Maximilian Heinzel unterlag mit 2:6, 1:6, konnte sich aber über 300 Euro Preisgeld und 117 wichtige Punkte für die deutsche Rangliste freuen.

Ab Januar geht es aufs College nach New Orleans

Nun ist die Sommersaison für den 18-Jährigen vorüber. Er hat nun drei Monate Zeit, um sich auf seinen College-Aufenthalt ab Januar in New Orleans sowohl tennistechnisch, körperlich als auch sprachlich vorzubereiten. Mitte Oktober erscheint dann die neue Rangliste, mit seinen zuletzt erzielten Ergebnissen hofft Max Heinzel wieder den Sprung in die Top 40 der 18-Jährigen in Deutschland zu schaffen. „Damit hätte ich die Chance, für die deutschen Meisterschaften, die im November in Essen stattfinden, nominiert zu werden“, blickt er der Veröffentlichung entgegen. (WiJo)

