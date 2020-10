vor 50 Min.

Anhausen kommt unter die Räder

Nach 1:7-Heimniederlage stehen die Wenni-Schützlinge auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga. Der SC Biberbach geht am Ammersee baden

Kräftig baden gegangen ist in der Frauenfußball-Landesliga nicht ur der SC Biberbach, der beim MTV Dießen am Ammersee mit 2:5 verlor, sonder auch der SSV Anhausen, der gegen den TSV Theuern auf eigenem Platz mit 1:7 unter die Räder kam.

Landesliga Süd

(0:2). Gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga waren die abstiegsbedrohten Anhauser Fußballfrauen letztlich chancenlos. In der ersten Hälfte konnten die Gastgeberinnen noch einigermaßen mithalten und lagen zur Pause durch die Treffer von Janina Wieczorek (20.) und Anne Wagner (31./Elfmeter) nur mit 0:2 im Rückstand. Nach dem Wechsel konnte die ersatzgeschwächte Heimelf den überlegenen Gästen kein Paroli mehr bieten. In regelmäßigen Abständen baute Theuern die Führung durch die Tore von Janina Wieczorek (55.), Miriam Geitner (64./90.), Cennet Oruc (75.) und Anna Luschner (83.) auf 7:0 aus. Erst in der Nachspielzeit gelang Isabella Schalk der Ehrentreffer (90.+2). Nach dieser deutlichen Niederlage sind die SSV-Frauen endgültig auf einem Abstiegsplatz gelandet. (zer)

(4:1). Die Damen aus Biberbach wollten beim Auswärtsspiel am Ufer des Ammersees an die gute Leistung in der letzten Woche anknüpfen. Dass man dies nicht umsetzen konnte, zeigte der 0:3-Rückstand nach 15 Minuten. Ein schnell ausgeführter Freistoß in den Winkel, ein Eigentor und Fernschuss über die hoch stehende Torhüterin bedeuteten diesen Zwischenstand. In Minute 30 konnte Michelle Perfetto dann auf 3:1 verkürzen, ein weiterer Stellungsfehler der Defensive der Gäste sorgte aber für die 4:1-Pausenführung der Heimelf. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck, erspielten sich hochprozentige Torchancen, nutzten diese jedoch nicht. Lediglich Lena Haupt verwandelte in der 82. Minute einen Freistoß direkt. Zum Ende des Spiels erzielte Dießen dann mit der einzigen Chance in Halbzeit zwei den Endstand. (lh-)

Bezirksliga Nord

(1:0). Baiershofen begann von Anfang an sehr druckvoll nach vorne und die Abwehr um Spielertrainerin Tine Liebhart stand gegen den Tabellenletzten sehr sicher. Sandra Eisenkolb konnte bereits nach sieben Minuten einen Freistoßtreffer erzielen. Die Grün-Weissen vergaben mehrere klare Torchancen bis zur Halbzeit. Torhüterin Tamara Schuster verhinderte durch eine Glanzparade den Ausgleich. Nach der Halbzeit dann endlich das verdiente 2:0 durch Alina Meissner. Sandra Eisenkolb traf noch zweimal nach schöner Vorarbeit von den beiden Außen Annika Schnürch und Sophie Kunzmann zur 4:0-Führung. Nach einem Eckstoß wurde der Ball von einer Reimlinger Abwehrspielerin ins eigene Tor abgefälscht. (ph-)

(0:0). Ein hartes Stück Arbeit mussten die CSC-Girls leisten, um letztlich als Siegerinnen vom Platz zu gehen. Dabei hätte gleich der erste Angriff die frühe Führung bedeuten müssen, doch Annika Bücherl brachte das Kunststück fertig, den Ball aus kürzester Distanz an die Latte zu schießen. Hellwach zeigte sich Annika Bücherl gleich nach Wiederbeginn, als sie einen fatalen Querpass ins Netz spitzelte (46.). Jetzt hätte die Heimelf die Führung ausbauen können, doch stattdessen trafen die Gäste zum Ausgleich (54.). Julia Mühldorfer überwand die Gästetorhüterin zum 2:1 (57.). Melanie Knie verwandelte einen Elfmeter zum 3:1(60.). Wer jetzt dachte der Sieg wäre in trockenen Tüchern, wurde eines besseren belehrt. Glött kam zum 3:2 (81.) und erhielt einen Strafstoß, der am Tor vorbei geschossen wurde. Corinna Wolf legte in der letzten Aktion des Spiels all ihre Wut und ihren Willen in einen fulminanten Linksschuss der unhaltbar im Winkel einschlug. (kajü)

