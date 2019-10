07:26 Uhr

Anhausen schießt sich aus dem Keller

Nach 5:1-Sieg gegen Deggendorf hat man die Abstiegsplätze verlassen. Aufsteiger SC Biberbach wird die Rote Laterne nicht los

Mit einem 5:1-Sieg gegen die SpVgg Grün-Weiß deggendorf haben sich die Fußball-Frauen des SSV Anhausen aus dem Tabellenkeller der Landesliga geschossen. Weiter auf den ersten Punktgewinn muss hingegen Aufsteiger SC Biberbach warten, der gegen die DJK-SV Geratskirchen mit 1:3 verlor. Im Bezirksliga-Derby setzte sich der CSC Batzenhofen gegen den SV Baiershofen mit 4:2 durch.

Landesliga Süd

SSV Anhausen – SpVgg GW Deggendorf 5:1 (2:1). Die SSV-Frauen waren den teilweise überforderten Gästen in allen Belangen überlegen und kamen zu einem auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. Damit konnte die Mannschaft erstmals in dieser Saison die Abstiegsränge verlassen. Von Anfang an dominierten die Gastgeberinnen und ließen keinen Zweifel an ihrem Erfolgswillen aufkommen. Folgerichtig brachte Lena Wiedenmann den SSV mit 2:0 in Führung (17./25.). Ein Elfmetergeschenk für die Gäste nahm Eva Hofmaier gerne an und verwandelte zum 2:1 (40.). Auch durch diese und andere sehr merkwürdige Entscheidungen des Unparteiischen zu ihren Ungunsten ließen sich die Anhauserinnen nicht aus dem Konzept bringen. Unmittelbar nach dem Wechsel stellte Maria Schimunek mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (48.) und ließ kurz darauf das 4:1 folgen (63.). Damit war die Partie natürlich entschieden. Die überragende Lena Wiedenmann stellte mit ihrem dritten Treffer das Endergebnis her (86.).

Am nächsten Sonntag geht es für die SSV-Frauen gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer SC Amicitia München. Mit der gezeigten Leistung kann sich die Truppe von Trainer Johann Wenni auch in diesem Spiel durchaus Chancen ausrechnen. (zer)

SC Biberbach – DJK-SV Geratskirchen 1:3 (0:2). Beide Teams begannen sehr schwungvoll und agierten auf Augenhöhe. Zumeist war aber vor den Strafräumen Schluss. So war es auch nicht überraschend, dass die Führung aus einem Fernschuss von Bettina Häglsperger-Ertl entstand (16.). In der 30. Minute erhöhte die gleiche Spielerin auf 0:2. Geratskirchen zeigte sich vor dem Tor eiskalt. In der 66. Minute schien die Entscheidung durch das 0:3 von Maria Häglsperger gefallen. Doch die Gastgeberinnen ließen den Kopf nicht hängen und belohnten sich in der 73. Minute mit einem Tor durch Larissa Jarasch. Nun übernahm Biberbach das Zepter und hatte mit zwei Lattentreffern Pech. Sonst wäre sogar ein Unentschieden drin gewesen. (AL)

Bezirksliga Nord

CSC Batzenhofen – SV GW Baiershofen 4:2 (2:0). Wenn man den CSC-Girls etwas zum Vorwurf machen möchte, dann ist dies zum einen der fahrlässige Umgang mit hochkarätigen Torchancen und die etwas sorglose Defensivarbeit in den letzten Spielminuten. Ansonsten hat sich das Team von Stefan Wölfling den Sieg in diesem Heimspiel redlich verdient. Julia Mühldorfer erzielte den Führungstreffer (20.). Danach scheiterten die CSC-Stürmerinnen meist an Gästetorhüterin Tamara Schuster. Mit einem Schuss von der Strafraumkante sorgte Selina Reith dann für das 2:0 (32.). Kurz nach Wiederbeginn gelang Josefin Schmid das 3:0. Mit Dynamik und Willenskraft erhöhte Corinna Wolf auf 4:0 (71.). Diese vermeintlich sichere Führung verleitete die Heimelf dann allerdings zu einigen Nachlässigkeiten. Und so nutzten in den letzten Spielminuten Nicole Schiffelholz (88.) und Alina Meißner (90.) die Chancen, die ihnen nun geboten wurden. (kajü)

