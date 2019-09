00:05 Uhr

Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander

Nach drei Siegen in Folge muss der SV Cosmos Aystetten im Landkreisderby beim TSV Bobingen eine unerwartete Niederlage hinnehmen

Nach drei Siegen in Folge ist der SV Cosmos Aystetten auf dem Weg an die Spitze der Fußball-Bezirksliga Süd gestrauchelt. Mit 0:2 verlor der Landesliga-Absteiger im Augsburger Landkreisderby beim TSV Bobingen. Dabei zeigte der Favorit eine schwache Leistung.

Und dies trotz der besten Ansprache, die Abteilungsleiter Peter Billy bisher gehört hat, seit er bei Cosmos Aystetten ist. Gehalten hat sie Co-Trainer Aleksandar Canovic, der während der Woche auch den im Urlaub befindlichen Chefcoach Marco Löring vertrat. Doch die Mannschaft hat dieses Signal nicht wirklich verstanden. „Wir spielten, als wenn wir schon gewonnen hätten“, ärgerte sich Pressewart Michael Brenner. Cosmos versuchte zwar, das Spiel an sich zu reißen, und hatte auch in der 12. Minute die erste Chance durch Maximilian Drechsler. Aber dessen Schuss war zu zentral auf den Keeper. Der erste wirklich gefährliche Vorstoß der Heimmannschaft war erst in der 38. Minute durch einen Freistoß. Im Gegenzug schoss Florian Linder, ebenfalls nach einem Freistoß von Robert Markovic-Mandic, die zu kurze Abwehr weit über den Kasten. Kurz vor der Pause konnte Bobingen einen schön herausgespielten Konter durch Florian Gebert zur Führung nutzen. Kurz darauf zeigte Aystetten Reaktion, doch Maximilian Drechsler traf nur die Querlatte.

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste die erste Chance durch Florian Linder, doch kurz danach erzielte Berkay Akgün nach einem scheinbar harmlosen Schuss das 2:0 von der Strafraumgrenze. Aystetten tat sich schwer, die Defensive der Bobinger zu stören. Man hatte nun immer mehr Ballbesitz, wurde aber nur durch Standards etwas gefährlich. So in der 70. Minute, als Maximilian Drechsler gefährlich in den Strafraum flankte, aber keiner den Ball richtig traf. Die Heimelf hatte nur noch eine gefährliche Konterchance in der 76. Minute durch Maximilian Müller, doch Dzemal Abazi, der seine Saisonpremiere feierte, war auf dem Posten.

Als in der 80. Minute der Torschütze Florian Gebert wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz musste, keimte beim SV Cosmos nochmals die Hoffnung auf eine Wende auf. Doch der sehr gute Adrian Schlotterer im Tor der Bobinger war nicht zu bezwingen. Die größten Gelegenheiten hatten Dino Tuksar und Maximilian Klotz, doch fand man kein Mittel, ein Tor zu erzielen. Der verdiente Sieg für Bobingen zeigt, dass nicht nur fromme Wünsche Siege bescheren, wenn die Ansprüche höher sind als die Wirklichkeit. Vielleicht hatte die Ansprache vom Chef doch gefehlt? (mb-)

TSV Bobingen: A. Schlotterer, Fuhrmann, Zedelmaier, S. Schlotterer, Stumpf, Müller, Detke, Gebert, Akgün (83. Bitter), Mutlu, Peitzsch (73. Müller).

SV Cosmos Aystetten: Abazi, Köhler (80. Burda), Klotz, Berisha, Schmoll, Michl (60. Schnurrer), Linder (60. Tuksar), Kratzer, Krug, Markovic-Mandic, Drechsler.

Tore: 1:0 Gebert (44.), 2:0 Akgün (52.). – Gelb-Rot: Gebert (80./Bobingen). – Schiedsrichter: Stölpe (Marktoberdorf) – Zuschauer: 100.

