23.04.2019

Atemberaubender Schlussspurt

SV Adelsried dreht in zwei Minuten ein verloren geglaubtes Spiel

Der VfL Westendorf konnte seinen Vorsprung auf Rang drei in der Fußball-A-Klasse Nordwest auf vier Zähler ausbauen. Dabei profitierte Westendorf von der 0:1-Niederlage des SC Biberbach gegen Spitzenreiter SV Ottmarshausen (siehe „Spiel der Woche“).

(1:1). Für die Heimelf trafen beim 3:2-Erfolg Lucas Schmidt (2) und Simon Loibl. Für die Gäste markierten Angelo Pallotta und Andreas Hartmann die Tore. Zuschauer: 45 (AL)

(1:2). In einer über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung behielten die Gäste wegen ihrer Cleverness im Torabschluss die Oberhand. Unter gütiger Mithilfe der heimischen Abwehr konnte Maximilian Storzer seine Farben in der 17. und 21. Minute in Führung schießen. Bereits in der 27. Minute gelang Patrick Reilich der Anschlusstreffer zum 1:2. Trotz vorhandener Torchancen auf beiden Seiten blieb das Ergebnis bis zum Ende bestehen. – Zuschauer: 70. (fiem)

(0:2). Die ersatzgeschwächten Lützelburger hatten den Horgauern nur wenig entgegenzusetzen, und so war der Gästesieg auch hoch verdient. Die Führung gelang Andre Zupur (19.), und Marco Koschany erzielte den Halbzeitstand von 0:2. Erneut Marco Koschany (60.) und Felix Gloger (81.) machten den 0:4-Endstand fix. – Zuschauer: 44. (bph)

(1:0). Auerbachs Goalgetter Ansumana Sankareh erzielte bereits in der 7. Minute das 1:0 für die Heimelf. Bis zum Pausenpfiff hatte die SpVgg genügend Gelegenheiten, die Führung auszubauen. So kam es, wie es kommen musste, und gleich zu Beginn der zweiten Hälfte erzielten die Gäste durch Daniel Scherer den 1:1-Ausgleich (49.). – Zuschauer: 40 (mira)

(1:0). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs brachte Sebastian Lauster den SVN in Führung, ehe Daniel Grmoja und Manuel Eisensteger per Doppelpack die Partie in Durchgang zwei drehten. – Zuschauer: 60 (AL)

(0:0). Maximilian Eisele und Tobias Korsten drehten in einer unglaublichen Schlussphase mit ihren Treffern zum 2:2 (88.) und 3:2 (90.) eine verloren geglaubte Partie zugunsten der Gastgeber. Zuvor markierte Sebastian Brosch das 1:0 für den SVA (66.), ehe Tolga Güclü und Burak Kilic für die Gäste trafen. – Zuschauer: 60 (AL)

