vor 23 Min.

Auch Blitz-Neuzugänge helfen nichts

Trotz zweier überraschender Verpflichtungen von sofort spielberechtigten Kickern unterliegt der SV Erlingen im Derby Schlusslicht TSV Herbertshofen

Von Bernd Reiser

Der TSV Herbertshofen hat sich mit einem 2:1-Auswärtssieg im Derby beim SV Erlingen im Rennen um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisklasse Nordwest zurückgemeldet. Die Chancen sind allerdings nur noch theoretischer Natur.

Allerdings waren die Gastgeber, die sich vergangene Woche mit zwei Blitz-Neuzugängen im Abstiegskampf verstärkt hatten, zunächst die tonangebende Mannschaft. Vom SV Holzheim/Neuburg kam Mario Halbedel zum SV Erlingen zurück. Dazu Matthias Bauer, der noch bis zur Winterpause als Spielertrainer bei den Sportfreunden Friedberg aktiv war und seitdem pausierte. Bauer macht das aus Freundschaft zu SVE-Coach Danijel Krstic, nimmt dafür 40 Kilometer Fahrtstrecke in Kauf.

Erlingen hatte in den ersten 20 Minuten einige hochkarätige Torchancen. Spielverderber war ein ums andere Mal Johannes Gump im Herbertshofer Tor, der die Erlinger Stürmer zur Verzweiflung trieb. In der 8. Minute entschärfte er einen platzierten Schuss aus 16 Metern von Danijel Krstic, und in der 16. Minute rettete er in höchster Not gegen SVE-Stürmer Andreas Küchelbacher. Nur zwei Minuten später konnte auch Martin Kratzer den starken Gump nicht überwinden. In der 23. Minute kam dann sein Gegenüber Michael Kratzer gegen Bastian Stefanovic zu spät und konnte den Herbertshofer Sturmtank nur mit einem Foul stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Christoph Stadler zum 0:1. In der 27. Minute war dann aber auch Gump machtlos, als Erwin Schreiner mit einem Sonntagsschuss den Innenpfosten traf und der Ball von dort ins Netz sprang.

Doch Erlingen konnte sich nicht lange über den Ausgleich freuen, denn bereits in der 35. Minute gingen die Gäste erneut in Führung. Bastian Stefanovic schloss einen schnellen Konter ab – der zweite Treffer der Gäste mit dem zweiten Schuss aufs Tor. Für Stefanovic war’s ein Abschiedsgeschenk. Er wird sich zum Ost-Kreisligisten SV Münster verändern.

Erlingen kam schwungvoll aus der Pause, und Andreas Küchelbacher hatte die Chance zum Ausgleich, doch wieder war es der überragende Johannes Gump, der den Ball aus dem kurzen Eck fischte (49.). Danach verflachte die Partie zusehends, und es dauerte bis zur 70. Minute, ehe es wieder zu einer Strafraumszene kam. Diesmal war Gump für Erlingens Neuzugang Matthias Bauer nicht zu überwinden. In der 81. Minute hätten die Gäste alles klarmachen können, als Torhüter Michael Kratzer einen Freistoß nur nach vorne abwehren konnte und Johannes Sörgel den Nachschuss an den Pfosten köpfte. Zwei Minuten später konnte auch Bastian Stefanovic völlig frei stehend den Ball nicht im Tor der Gastgeber unterbringen. In der 88. Minute hielt Gump einen Freistoß von Wolfgang Wippel, und in der 89. Minute schoss Matthias Bauer knapp neben den Pfosten. Erlingen warf jetzt alles nach vorne. In der Nachspielzeit zielte Mario Halb-edel zunächst knapp am langen Eck vorbei, und Sekunden vor dem Schlusspfiff war es dann natürlich Johannes Gump, der den Sieg festhalten konnte, als er mit einem Reflex den Kopfball von Dilaver Cayoglu abwehren konnte.

SV Erlingen Michael Kratzer; Wippel, Foag, Martin Kratzer, Erwin Schreiner, Krstic, Küchelbacher, Erich Schreiner, Schombacher, Preßlein, Rukolli (Bauer, Halbedel)

TSV Herbertshofen Gump; Bernklau, Ress, Sörgel, Rieder, Stadler, Qorolli, Haberl, Göddert, Stefanovic, Wala (Keller, Richter, Mayer)

Tore: 0:1 Stadler (23. Foulelfmeter), 1:1 Schreiner (27.), 1:2 Stefanovic (35). – Schiedsrichter: Riedel (Horgau). – Zuschauer: 150.

Themen Folgen