Auch ein Tabellenführer hat Probleme

Beim SV Cosmos Aystetten läuft derzeit zwar alles nach Plan, doch Trainer Marco Löring appelliert, einen kühlen Kopf zu bewahren und Fehler zu minimieren

Von Nicolai Vrazic

Für Landesliga-Absteiger SV Cosmos Aystetten hätte es in den letzten Wochen nicht besser laufen können. Mit fünf Siegen in Serie haben sich die Cosmonauten an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Nord gesetzt und sind dem inoffiziellem Herbstmeistertitel ganz nahe. Doch auch ein Tabellenführer hat so manch eine Schwachstelle.

„Ergebnistechnisch läuft auf jeden Fall alles nach Plan“, schmunzelt Trainer Marco Löring zufrieden. Doch auch gegen den TSV Babenhausen (2:0) hatten die Cosmonauten einmal mehr an ihrer Chancenverwertung zu knabbern, weshalb die Partie unnötig lange spannend blieb. „Wir haben das aber dann ganz gut gelöst und einen kühlen Kopf bewahrt. Doch für die Zukunft ist ganz klar das Ziel, unsere Chancen frühzeitig zu nutzen“, erklärt der 37-Jährige. Auch fußballerisch wünsche sich Löring mehr Klarheit im Passspiel und Konzentration in der Defensive. „Wir bauen den Gegner noch zu oft mit unseren Fehlern auf. Es wird für die kommenden Wochen entscheiden sein, unsere Fehler so gering wie möglich zu halten“, weiß der Coach. Denn vor den Spitzenspielen gegen TV Erkheim und Olympia Neugablonz im November gilt es unnötigen Stress zu vermeiden.

Allen voran am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSV Ottobeuren. „Wir werden mit dem nötigen Respekt aufwarten. Sie haben von 15 von 21 möglichen Auswärtspunkten gesammelt. Wir sind gewarnt. Keiner muss denken, dass wir sie im Vorbeigehen schlagen werden“, stellt Löring klar.

Trotz großer Zufriedenheit gilt es also nun, weiterhin einen kühlen Kopf zu bewahren.

