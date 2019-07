vor 6 Min.

Auch im Nordwesten wird der Ton rauer

Der SV Ottmarshausen und der TSV Steppach räumen Urkunden und Sonderpreise bei der spielgruppentagung ab

Von Oliver Reiser

Seit vielen Jahren haben sich die Fußballer aus den Nordwest-Gruppen den Ruf erworben, relativ pflegeleicht zu sein. Anscheinend wird auch hier der Umgang miteinander rauer. „Bis zu Oberkante Unterlippe“, sei es Kreisspielleiter Reinhold Mießl bei der Einteilung der verschiedenen Klassen gestanden. „Was heuer an Einsprüchen und Anträgen abgelaufen ist, habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt. Normalerweise redet man da im Vorfeld miteinander“, meinte der Funktionär bei der Spielgruppentagung im Sportheim des FC Langweid, der überraschend viele Vereine fern blieben. Mießl: „Der Verband freut sich, denn ich muss alle Abwesenden anzeigen.“

Nachdem alle Einsprüche aufgearbeitet sind, kann die Saison am Wochenende 17./18. August beginnen. Beim einem Vereinsdialog wurde festgelegt, keine Doppelspieltage während der Ferienzeit im August anzusetzen. Eine Besonderheit weisen die Spielpläne dennoch auf. Der eigentlich vorletzte Spieltag wurde als erster Spieltag nach der Winterpause vorgezogen. „Die hängt mit den Vorspielen der zweiten Mannschaften zusammen“, erklärte Mießl, dass es passieren können, dass einzelne Vereine drei Spiele hintereinander auswärts oder zuhause bestreiten müssen.

Die Zahl der Sportgerichtsfälle ist zwar von 560 auf 540 zurückgegangen, doch Kopferzerbrechen bereitet hier die Anzahl der mündlichen Verhandlungen. Während sich die Zahl der Vergehen gegen Schiedsrichter von 70 auf 34 reduziert habe („Unser Appell scheint gefruchtet zu haben.“), sind die Spielabsagen durch Nichtantreten von 76 auf 96 gestiegen. „Zieht die Spiele durch“, riet Peter Winter, „die Beträge für Strafen sind bei den Vereinen besser angelegt.“ Null Toleranz kündigte der Sportrichter beim Abbrennen von Pyrotechnik an.

„34 Vergehen gegen Unparteiische sind immer noch zu viel“, meinte Heinrich Mayer von der Schiedsrichtergruppe Augsburg. Er vermutete eine weitere Dunkelziffer bei Spielen, die nicht mit Verbandsschiedsrichtern besetzt waren. Auch die geringe Teilnahme am Neulingskurs mit weniger als 20 Interessenten führte Mayer auf den fehlenden Respekt gegenüber den Schiedsrichtern zurück. Obwohl die Gruppe Augsburg mit 400 Referees die größte in Bayern ist, sei die Situation nicht besser geworden. „Wir wissen noch nicht, welche Klassen wir besetzen können“, so Mayer, der bei seinen letzten Einsätzen im Kreis die Schiedsrichter-Kabinen teilweise in einem „üblen Zustand“ vorgefunden hatte. In welchem Zustand sich die kommende Hallenrunde nach der Neustrukturierung befinden wird? „Die Meldezahlen sind noch nicht besonders hoch“, ließ Reinhold Mießl wissen. Anstatt Vorrunden auf schwäbischer Ebene müssen sich nun die Klubs aller Spielklassen über die Kreiseben qualifizieren, ehe am 11. Januar 2020 der schwäbische Meister ermittelt wird. Die Landkreis-Vorrunden finden am 13./15. und 20./22. Dezember, die Finalrunde am 27. Dezember statt. Dazwischen wird am 3. Januar noch ein Kreisfinale ausgespielt.

Grund zu Freude gab es natürlich auch. Vor allem für Ulrike Mayer. Die Abteilungsleiterin des SV Ottmarshausen konnte gleich zwei Meisterurkunden für die erste (A-Klasse Nordwest) und die zweite Mannschaft (B-Klasse West) mit nach Hause nehmen. Der TSV Steppach durfte sich nicht nur über den Meistertitel seiner ersten Mannschaft freuen, sondern auch über zwei Fairnesspreise. Die fairste Truppe des Nordwestens war der TSV Steppach II. Dafür lobt die Kreissparkasse traditionell 250 Euro für die Mannschaftskasse aus.

