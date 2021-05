Auerbach: Angela Stockert nähert sich ihrer Bestform

Nach zweijähriger Pause bedingt durch Verletzungen und Corona will es die Leichtathletin der SpVgg Auerbach/Streitheim wieder wissen.

Als ehemalige deutsche Jugend-Meisterin mit der Mannschaft der SpVgg Auerbach/Streitheim und deutsche Vizemeisterin im Einzel will Angela Stockert nach zweijähriger verletzungs- und coronabedingter Wettkampfpause wieder ins deutsche Mehrkampfwesen einsteigen. Die 21-jährige Leichtathletin der SpVgg Auerbach/Streitheim hatte das Glück, dass sie als Kaderathletin trotz der Pandemie trainieren und gelegentlich starten konnte. Deshalb absolvierte sie vor Wochenfrist ihren ersten Wettkampf in diesem Jahr und eine Woche später einen Vierkampf bei denkbar schlechten Witterungsbedingungen in Regensburg.

Auerbach: Leichtathletin neuen persönlichen Rekord auf

Sie stellte dabei über 200 m mit 25,69 Sekunden einen neuen persönlichen Rekord auf. Auch über 100 m Hürden in 14,74 Sekunden, im Hochsprung mit 1,60 m und im Kugelstoßen mit 13,09 m war sie nicht weit von ihren Bestleistungen entfernt und gewann den Vierkampf der Frauen mit 3169 Punkten. Jetzt bereitet sie sich auf das internationale Juniorinnen-Siebenkampfmeeting am 5. und 6. Juni in Filderstadt/Bernhausen vor, während der 15-jährige Tobias Stiastny am kommenden Wochenende in München versucht, seine kürzlich aufgestellte deutsche Jahresbestleistung mit dem Diskus zu verbessern.

