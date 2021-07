Diskus: Auerbacher Leichtathlet Tobias Stiastny wirft sich auf Platz eins

Plus Mit 54,20 Meter im Diskuswurf übernimmt der 15-Jährige Tobias Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim die Spitze in der deutschen Jahresbestenliste.

Fast ein Jahr konnte die Mehrzahl der Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim wegen Corona nicht an einem Wettbewerb teilnehmen. Während für die beiden BLV-Kaderathleten Angela Stockert und Tobias Stiastny die Saison schon vor einigen Wochen mit Wettkämpfen beginnen konnte, freute sich der größte Rest der Auerbacher auf das Max-Steger-Sportfest im Augsburger Rosenaustadion. So war für viele Athleten und auch Trainer diese Veranstaltung ein erster Leistungs- und Vergleichstest. Und die Trainer waren mit den Ergebnissen ihrer Schützlinge mehr als zufrieden.