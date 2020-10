07:32 Uhr

Auerbach stürmt den Sandberg

Mit einem 2:0 beim TSV Steppach gelingt der Spielvereinigung der erste Sieg unter den neuen Trainer

Von Bernd Reiser

Der TSV Steppach machte über weite Strecken das Spiel, die SpVgg Auerbach-Streitheim die Tore. So entführten die Gäste mit einem 2:0-Sieg alle drei Punkte vom Sandberg.

Mit dem 3:1-Auswärtssieg im Derby gegen die TSG Stadtbergen im Rücken ging der TSV Steppach schwungvoll ins Heimspiel. Doch schon nach 25 Minuten kam die kalte Dusche in Form eines Foulelfmeters, nachdem Dominik Demharter im Steppacher Strafraum von den Beinen geholt wurde. Der Gefoulte trat selber an und brachte sein Team sicher in Führung. Die Gäste erhöhten jetzt den Druck und nur fünf Minuten später war es wieder Demharter, der in aussichtsreicher Position zum Schuss kam. Sein Schuss landete am Rücken eines Steppacher Verteidigers.

In der 36. Minute lief dann Simon Huber auf dem rechten Flügel allen davon und bediente den mitgelaufenen Daniel Unger maßgerecht. Dieser vollstreckte ohne Probleme zum verdienten 0:2. Die Gäste machten jetzt vor der Pause ordentlich Druck und waren dem 0:3 näher als die Hausherren dem Anschlusstreffer.

Nach dem Wechsel bestimmten die Steppacher die Partie, doch es dauerte bis zur 60. Minute, ehe Leon Rössle mit einem Fallrückzieher erstmals für so etwas wie Gefahr im Auerbacher Strafraum sorgte. Die Gäste schalteten jetzt einen Gang zurück und überließen dem TSV Steppach immer mehr die Initiative. In der 70. Minute dann Riesenpech für die Gastgeber, als Leon Rössle nach Vorarbeit von Stefan Alischer nur die Latte traf. Auerbach konterte aber immer wieder gefährlich und in der 74. Minute zielte Michael Furnier, der inzwischen nicht nur aufgrund der Rückennummer vin der Zehn auf die Sechs gewechselt ist, aus 18 Metern nur knapp vorbei.

Thomas Zott hätte die Partie dann in der 80. Minute endgültig entscheiden können, als er nach einem Freistoß frei zum Kopfball kam, aber knapp verfehlte. Eine Minute später dann die beste Chance für Steppach zum Anschluss, doch Maximilian Weidt scheiterte zunächst frei stehend am Auerbacher Keeper Michael Feistle. Ein ungewohnter Anblick, denn der 30-Jährige stand über viele Jahre hinweg im Kasten des Lokalrivalen FC Horgau. Ob Weidt deshalb den Nachschuss über den Kasten knallte? Den Auerbachern wirds egal gewesen sein.

TSV Steppach: Köstler; Steinleitner, Nagler, Deeg, Alischer, Ringer, Rössle, Hiesch, Grau, Kurt, Weidt (Remiger, Götz, Simon, Federle)

SpVgg Auerbach-Streitheim: Feistle; Huber, Schönenberg, Weser, Zott, Furnier, Scheurer, Demharter, Gwizdz, Hemm, Unger D. (Christ, Unger C., Gaugigl)

Tore: 0:1 Demharter (25./Foulelfmeter), 0:2 Daniel Unger (36.).- Schiedsrichter: Özcan (Schwaben Augsburg). - Zuschauer: 80.

