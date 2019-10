vor 21 Min.

Auf den Spuren von Bruce Lee

Daniel Miller hat sich ganz den fernöstlichen Kampfkünsten verschrieben. Beim TSV Steppach bietet er jetzt Kali an. Was ist das?

Von Sigrid Wagner

Er war noch niemals in Asien, was er sehr bedauert – aber er hat sich ganz den fernöstlichen Kampfsystemen verschieben. Daniel Miller aus Neusäß trainiert neben Karate auch Atemi Selfdefence und er unterrichtet Jiu-Jitsu beim TSV Steppach. Der 25-Jährige, der in Augsburg Jura studiert und zurzeit an seiner Dissertation zum Dr. iur. arbeitet, bietet außerdem unter dem Namen „Nami-Concepts“ Workshops zur Selbstverteidigung und Zivilcourage für Schulen, Gemeinden und weitere Interessierte an.

Als Referent gibt der Träger des 2. Dan Jiu-Jitsu nicht nur drei Trainingseinheiten pro Woche beim TSV Steppach, sondern sein Wissen auch auf Lehrgängen weiter. Rund 310 Fortbildungstage im Jahr wendet er dafür auf.

Vor rund acht Jahren hat er Kali für sich entdeckt. Kali ist eine umfassende philippinische Kampfkunst, bei der auch Waffen zum Einsatz kommen. Kali heißt übersetzt so viel wie „Bewegung der Hände und des Körpers“. Trainiert wird mit rund 70 Zentimeter langen Rattanstöcken, mit stumpfen Messern oder Macheten und zu Beginn in festgelegten Bewegungsmustern. Im Vordergrund steht die bewaffnete Auseinandersetzung. „Doch keiner will sich oder einen anderen verletzen“, betont Daniel Miller. Es gehe immer um Konzentration, Koordination und um die kontrollierte Handhabung der Trainingswaffen.

Mit dieser ganz besonderen Kampfkunst erweitert der TSV Steppach sein sportliches Angebot. Anfänger und Fortgeschrittene können hier diese noch eher unbekannte Kampfmethode „Kali“ kennenlernen und trainieren. „Insbesondere ältere Kursteilnehmer können mit dem Fokus auf Koordination, Rhythmus und Bewegung bei langsamem Tempo die Kampfkunst problemlos erlernen“. Kali ist daher für Jung und Alt geeignet und auch erfahrene Sportler können mit Anfängern trainieren. „Durch die festen Schlagmuster, Blocktechniken und Schrittfolgen entsteht ein sicheres Trainingsumfeld und vor allem ein ideales Koordinationstraining“, erklärt der Trainer.

Bekannt durch die Filme in Hollywood

Hinter der Kampfkunst steht eine lebensbejahende Philosophie. Es wird nicht trainiert, um die Gesundheit anderer zu schädigen, sondern um das eigene Leben und das anderer zu schützen. Derzeit wird Kali in der Schulturnhalle der Grundschule in Steppach trainiert, doch lässt sich der Stockkampf auch im Freien ausüben.

Bekannt wurde Kali in den 70er-Jahren durch die amerikanische Filmindustrie in Hollywood. Dan Inosanto, ein Schüler von Bruce Lee, brachte diese Kampfkunst in viele Actionfilme mit ein. Der heute 83-Jährige reiste noch bis vor Kurzem einmal jährlich nach Europa, um Schüler zu unterrichten. Auch der Steppacher war unter ihnen. „Das waren schon ganz besondere Highlights für mich, mit diesem Mann zu trainieren“, sagt Daniel Miller, der noch immer davon träumt, einmal im Fernen Osten die verschiedenen Kampfkünste vor Ort zu erleben: „In Asien war ich leider noch nie.“ Momentan lebt er seine Leidenschaft meist in der Steppacher Turnhalle aus. „Man kann mich aber auch im Fitnessstudio treffen“, lacht der 25-Jährige, der auch die Trainer-C-Lizenz Turnen mit Schwerpunkt Allround-Fitness besitzt.

auf Anfrage beim TSV Steppach, Telefon 0821/4860080

