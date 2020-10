00:03 Uhr

Auf der Suche nach Rhythmus

Re-Start nach zwei Wochen Pause beim FC Thalhofen

Von Nicolai Vrazic

In sämtlichen Ligen hagelt es aktuell eine Spielabsage nach der anderen – Schuld daran sind entweder Corona-Fälle oder Pokalspiele. Den Bezirksliga-Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten hatte jetzt es unglücklicherweise zweimal in Folge erwischt. „Für den Trainer ist das nicht einfach, die Jungs bei Laune zu halten“, hadert Trainer Marco Löring mit den Spielabsagen. Umso größer wird nun die Herausforderung am Samstag (15 Uhr) im Allgäu beim FC Thalhofen.

Um den Rhythmus nicht ganz zu verlieren, hatten die Cosmonauten am vergangenen Wochenende gegen den SV Mering getestet. Der Bezirksliga-Tabellenführer schlug den ersatzgeschwächten Landesligisten deutlich mit 4:1. „Das war wirklich in Ordnung. Jetzt müssen wir das aber am Wochenende ebenfalls umsetzen“, warnt Löring davor, den FC Thalhofen auf die leichte Schulter zu nehmen. Denn bereits im Hinspiel haben erst zwei späte Treffer für die Entscheidung gesorgt. „Ich erwarte daher einen guten Gegner, der zwar nicht gut gestartet ist, aber jetzt auch mal wieder gewinnen will“, erklärt der 38-Jährige. Löring weiß, wie wichtig die letzten drei Ligaspielen dieses Jahres sein können. „Sollten wir die restlichen Spiele dieses Jahr gewinnen, haben wir 13 Punkte Vorsprung bei noch fünf Saisonspielen. Dementsprechend motiviert sind wir natürlich“, stellt Löring klar, auch wenn die Spielabsagen ganz schön nerven können. (vra)

